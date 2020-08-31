Фокину вменяется в вину отрицание агрессии против Украины

Заместитель главы делегации Киева в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Витольд Фокин попал в базу сайта "Миротворец" после заявлений об амнистии боевиков на Донбассе.

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"Провокатор. Сознательное участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях, направленных на дестабилизацию общественно-политической жизни в Украине", — говорится на украинском сайте.

К тому же Фокину вменяется в вину отрицание агрессии против Украины, манипуляция общественно значимой информацией и попытка легализации "Донецкой" и "Луганской народных республик". В качестве примера приведены цитаты Фокина из выступлений в СМИ. Так, он заявил, что сторонам конфликта на Донбассе необходимо "добиться взаимных уступок".

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Также на сайте приводится его биография.

Ранее мы сообщали, что заявление заместителя главы ТКГ Витольда Фокина об амнистии боевиков на Донбассе раскритиковали в Офисе президента.

Потом Фокин направил в Раду письмо по выборам в ОРДЛО.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, почему в состав Трехсторонней контактной группы включили бывшего премьер-министра Витольда Фокина и первого президента Украины Леонида Кравчука. По словам самого Кравчука, Витольд Фокин будет заниматься взаимодействием с гражданами Украины на оккупированных территориях, с вынужденными переселенцами на свободной территории и переговорной минской группой.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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