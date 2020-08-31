Фокин направил в Раду письмо по выборам в ОРДЛО

Заместитель руководителя украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Витольд Фокин направил письмо в Верховную Раду, в котором идет речь о возможности проведения местных выборов на территории оккупированных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). Об этом рассказал председатель Рады Дмитрий Разумков во время ток-шоу "Свобода слова", передает РБК-Украина.

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"По состоянию на сегодня есть заявление Витольда Фокина, оно расширяет в некоторой степени ту позицию, которая была заявлена, но оно кардинально другое, хотя и там, и там, оно делается представителем делегации ТКГ", – сказал глава парламента.

Сам Разумков считает, что внести изменения в постановление о проведении местных выборов в Украине – значит вмешаться в процесс, который уже идет, что может поставить под сомнение само голосование.

"Внесение изменений в постановление может трактоваться, что выборы могут быть сорваны или поставлены под сомнение", - заявил он.

Ранее мы писали, что заявление заместителя главы ТКГ Витольда Фокина об амнистии боевиков на Донбассе раскритиковали в Офисе президента.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, почему в состав Трехсторонней контактной группы включили бывшего премьер-министра Витольда Фокина и первого президента Украины Леонида Кравчука.

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