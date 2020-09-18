Фокин: На Донбассе нужно объявить всеобщую амнистию

Заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Витольд Фокин ранее уже вызывал на себя критику за слова об амнистии боевиков. Теперь он подробно объяснил свою позицию в этом вопросе. Он считает, что для окончания войны нужно объявить общую амнистию, но при этом провести расследование касательно военных преступлений.

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Об этом он сказал в интервью "Украинского радио".

По его словам, даже если развести войска на Донбассе по всей линии фронта, отвести тяжелое вооружение, то мира все равно не достичь, если не объявить всеобщую амнистию.

"Как вы представляете выборочную амнистию? Очистили землю от оккупантов, Донбасс украинский и граница взята под контроль нашими пограничниками. Как делать дальше? Начинать искать преступников среди военных? Их около 250-300 тысяч. Ведь нигде, никаким образом я не говорил, что надо помиловать преступников, которые насиловали, убивали, издевались, помиловать садистов, которые фотографировали свои преступления. Конечно, нет. И в моем выступлении так и написано: "Было много преступлений, которые должны быть расследованы, и виновные должны понести наказание. Но сегодня, чтобы прекратить войну, моя позиция – не государства, не ТКГ, а моя личная – надо объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов Донбасса, а лучше всего Донбасса", – заявил Фокин.

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Также переговорщик объяснил, что амнистия отличается от помилования, и отметил, что согласно нормам международного права, любая страна, в том числе и Украина, обязана преследовать и судить людей, совершивших военные преступления.

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Как сообщали новости "Сегодня", нардеп от "Слуги народа" Богдан Яременко говорил, что в Минских соглашения прописан вариант амнистии боевиков, которые не совершали тяжких преступлений. В то же время он отметил, что Украина не пойдет на полную амнистию боевиков. По его мнению, Украина могла бы воспользоваться международным опытом, установив отдельные процедуры в украинском законодательстве, предусматривающие явку с повинной или признание своей вины, автоматическую отмену необходимости нести наказание или осуждение за то, что было совершено.

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