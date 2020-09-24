Фокин извинился за "повстанцев" на Донбассе

Заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольд Фокин извинился за то, что в своем заявлении о временном международном правительстве на Донбассе назвал боевиков "повстанцами".

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Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

На днях он высказывался за введение миротворцев ООН на границу с Россией в части Донецкой и Луганской областей, "чтобы прекратить оттуда помощь "повстанцам". Представитель ТКГ сожалеет, что его оговорка вызвала столь серьезный резонанс в украинском обществе.

"И хотя это слово использовалось и предыдущим президентом Украины, в частности, в его речи, если не ошибаюсь, в Цюрихском университете в январе 2015 года, правильно было бы сказать "боевики". Я искренне прошу прощения у всех, кого задели мои слова. Как патриот Украины и, как один из первых руководителей возрожденного украинского государства, я искренне желаю и сделаю все для того, чтобы в Украину вернулся мир, чтобы не гибли наши военные, мирные граждане. Такой вижу свою роль в украинской делегации в Трехсторонней контактной группе. В то же время хочу заверить всех, что усилия, которые мы с коллегами прилагаем для достижения нашей с вами общей цели – восстановления суверенитета Украины и территориальной целостности нашего государства в международно-признанных границах, имеют несравненно большее значение, чем неудачно употребленное слово", – сказал Фокин.

Отметим, что ранее Витольд Фокин также нарвался на критику из-за его слов об амнистии боевиков. Его высказывания назвали провокационными и не соответствующими национальным интересам. Позже он объяснил свою позицию по всеобщей амнистии на Донбассе.

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