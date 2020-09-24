Українська
$ 28,19
32,96
  1. Новости политики

Фокин извинился за "повстанцев" на Донбассе

24 сентября, 13:02

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Переговорщик сожалеет, что его оговорка вызвала столь серьезный резонанс в обществе

Заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольд Фокин извинился за то, что в своем заявлении о временном международном правительстве на Донбассе назвал боевиков "повстанцами".

Реклама

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

На днях он высказывался за введение миротворцев ООН на границу с Россией в части Донецкой и Луганской областей, "чтобы прекратить оттуда помощь "повстанцам". Представитель ТКГ сожалеет, что его оговорка вызвала столь серьезный резонанс в украинском обществе.

В тренде
У Путина не верят, что скандальный разговор с Макроном "слили" прессе

"И хотя это слово использовалось и предыдущим президентом Украины, в частности, в его речи, если не ошибаюсь, в Цюрихском университете в январе 2015 года, правильно было бы сказать "боевики". Я искренне прошу прощения у всех, кого задели мои слова. Как патриот Украины и, как один из первых руководителей возрожденного украинского государства, я искренне желаю и сделаю все для того, чтобы в Украину вернулся мир, чтобы не гибли наши военные, мирные граждане. Такой вижу свою роль в украинской делегации в Трехсторонней контактной группе. В то же время хочу заверить всех, что усилия, которые мы с коллегами прилагаем для достижения нашей с вами общей цели – восстановления суверенитета Украины и территориальной целостности нашего государства в международно-признанных границах, имеют несравненно большее значение, чем неудачно употребленное слово", – сказал Фокин.

Отметим, что ранее Витольд Фокин также нарвался на критику из-за его слов об амнистии боевиков. Его высказывания назвали провокационными и не соответствующими национальным интересам. Позже он объяснил свою позицию по всеобщей амнистии на Донбассе.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Донбасс боевики Витольд Фокин
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Макрон заявил о сдвигах на переговорах
Макрон заявил о сдвигах на переговорах "Нормандской четверки" по ДонбассуПолитика
Тайная инаугурация Лукашенко: все подробности и реакции (фото, видео)
Тайная инаугурация Лукашенко: все подробности и реакции (фото, видео)Другие страны
Лавров обвинил Украину в желании
Лавров обвинил Украину в желании "оккупировать" ОРДЛОПолитика
Сийярто назвал условие снятия вето на вступление Украины в НАТО
Сийярто назвал условие снятия вето на вступление Украины в НАТОПолитика
Беларусь не смогла объяснить причину обыска машины посла Украины на границе
Беларусь не смогла объяснить причину обыска машины посла Украины на границеПолитика
Лукашенко бывший президент, а инаугурация – фарс: реакция мира на тайную церемонию в Минске
Лукашенко бывший президент, а инаугурация – фарс: реакция мира на тайную церемонию в МинскеПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять