"Фокин" – это диагноз: Яценюк ожидает действий от президента

Экс-премьер-министр, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк считает, что фамилия замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольда Фокина может быть нарицательной для всего антиукраинского, антигосударственного и пророссийского.

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Об этом он написал в Facebook.

"Фокин" – это не личность, а диагноз. Болезнь антиукраинства, антигосударственности, неполноценности, подлизывания России, дремучей советскости. "Фокин" – это отсутствие пищи, зарплат и работы в начале 90-х, когда они царствовали. Это отсутствие совести и морали сейчас, когда они случайно всплыли, как все что имеет способность всплывать", – считает Яценюк

Он добавил, что ожидает реакции и действий президента Владимира Зеленского в связи с заявлениями замглавы ТКГ.

"Дело не в "Фокиных". Они никто. Их никто не выбирал. За них никто не голосовал. Слово за теми, кого выбрал народ. Слово и дело за президентом", – заявил Яценюк.

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Напомним, замглавы украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин на заседании комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства заявил, что на Донбассе против Украины воюют не только местные боевики, но и наемники из 30 стран мира. При этом он отказался четко ответить, воюет ли Россия против Украины, поскольку "никакого подтверждения, что там ведется война между Россией и Украиной, я пока не видел".

В ответ Комитет предложил Верховной Раде рассмотреть проект постановления об отзыве Фокина из ТКГ.

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