Филатову в ОП посоветовали быть скромнее

Советник главы Офиса президента порекомендовал не страдать нарциссизмом и не тешить свое тщеславие во время войны

Подоляк обратился к Филатову / Фото: Коллаж: Сегодня

Мэр Днепра Борис Филатов рассказал о том, что в стране опять начались взаимные обвинения между людьми. Он добавил, что иногда также может ссориться с друзьями и политиками, но призвал всех не выяснять отношения во время войны. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на слова Филатова.

Пост мэр Днепра опубликовал в Facebook.

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"Недавно я поругался со своим старым товарищем. Мы с ним часто ругаемся. Особенно по работе. Он – влиятельный человек государственного масштаба. Но в этот раз мы поругались с ним насмерть. И сразу нашлись "добрые люди", которые этим воспользовались. Завистники, подлецы и просто тупые услужливые служаки. Но есть старые и общие друзья, которые сказали: "Так, парни, стоп, а ну давайте, останавливайтесь", – написал Филатов.

Он также добавил, что попытался поругаться с Леной Шуляк – председателем партии "Слуга Народа".

"Красивой и мудрой женщиной, на которую я накинулся совершенно без причин. Лена меня проигнорировала. Утром я нашел в себе мужество извиниться. Вообще, мужчине никогда не стыдно принести извинения женщине. Любой. Просто потому, что она женщина и даже если она неправа. Дорогие мои друзья, подписчики и не только. Мы – удивительный народ, который всегда объединяется перед угрозой смертельной опасности, но тут же начинает выяснять отношения, как только становится чуть легче дышать", – написал Филатов.

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Он отметил, что война еще не закончилась.

"Каждый день гибнут лучшие из нас. А мы опять начали жить срачами", – написал Филатов.

Он попросил всех выяснять отношения уже после окончания войны.

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"Стоп. Брейк. Прекратили. Это черно-белая война. И тут надо дать ответ лишь на один вопрос: "Ты за Украину или против?". Все остальные отношения выясним после войны. Нет. После нашей общей Перемоги", – написал Филатов.

Что ответил Подоляк?

"Сейчас, Борис Альбертович, работает всего несколько правил… 1. Упорно, рутинно работать. Часто вопреки… 2. Не ругаться обязательно (через "немогу", в том числе)… 3. Извиняться обязательно (даже если во всем прав)… 4. Игнорировать наезды и не втягиваться в споры… 5. Не страдать нарциссизмом и не тешить свое тщеславие… Ну и самое важное, собственное "я" пока оставляем в стороне. Потому что слишком многие уже заплатили страшную цену и нам теперь ради них нужно правильно все закончить… Только в пользу Украины…", – прокомментировал Подоляк.

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