Фигурантка дела Шеремета Дугарь посетила ОП – на встрече был Ермак

В Офисе президента была встреча на площадке Совета по обеспечению прав лиц, принимавших участие в защите Украины

Яна Дугарь была на встрече, которую посетил и Андрей Ермак. Коллаж: "Сегодня"

Обвиняемая в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета военная медсестра Яна Дугарь посетила Офис президента.

Реклама

Как заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, она посетила ОП для встречи на площадке Совета по обеспечению прав лиц, принимавших участие в защите Украины, передает "Интерфакс".

"Этот Совет был создан президентом Владимиром Зеленским по предложению руководителя Офиса президента Андрея Ермака в марте этого года для отстаивания прав людей, защищали нашу страну. Возглавляет ее Алена Вербицкая. На рассмотрении этого Совета находятся уже более 300 дел", – рассказал Подоляк.

Читайте также:

Хватит Дугарь и Стерненко: советник ОП заявил, что нельзя увеличивать число политзаключенных

Реклама

По его словам, вместе с Дугарь и ее адвокатами участвовали Алена Вербицкая, Андрей Смирнов, Роман Машовец и Андрей Ляхович. Также к встрече присоединился и руководитель ОП Андрей Ермак.

"Для нас принципиально – чтобы была установлена и представлена обществу полная правда по делу об убийстве Павла Шеремета. Именно для этого и применяются имеющиеся цивилизованные инструменты без всякого вмешательства в соответствующий судебный процесс", – объяснил он.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Дугарь посетила Офис президента и встречалась с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком.

Напомним, во время общения с журналистами Зеленский заявил, что глава МВД Арсен Аваков должен уйти с должности, если обвиняемые в деле Шеремета невиновны.