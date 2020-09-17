Фейкометам придется отвечать: у Яценюка отреагировали на обвинения "псевдоэксперта"

Заявления эксперта по энергетическим вопросам Владимира Землянского в адрес премьер-министр Украины (в 2014-2016 гг.), лидера партии "Народный фронт" Арсения Яценюка о "миллиарде долларов" и "Майами" являются лживыми.

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Об этом написала в Facebook пресс-секретарь политика Ольга Лаппо.

По ее словам, на одном из украинских телеканалов Землянский повторил ложь, "которая уже неоднократно была раскрыта в судебных решениях".

"А те, кто ее распространял, вынуждены были признать, что лгали", – сказала Лаппо.

Пресс-секретарь политика отметила, что Валентин Землянский – один из так называемых псевдоэкспертов, которые ведут подрывную работу против Украины в интересах России.

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"Очередной выпад против Арсения Яценюка – это часть этой методической работы. И очевидное подтверждение авторства циничных фейков против премьер-министра Украины, который проводил прозападный курс и руководил правительством в горячую фазу российской агрессии. В свое время отвечать придется и другим фейкометам", – написала она.

Напоследок Лаппо напомнила фамилии блогеров Михаила Шнайдера и Ирины Угрюмовой, которые уже ответили за подобную ложь в суде.

Как сообщали новости "Сегодня", в декабре 2018 года Яценюк выиграл у блогера суд по делу о клевете. Шнайдера обязали опровергнуть сообщение о том, что "Яценюк проживает на территории иностранного государства, имеет счета в иностранных банках и денежные средства на них, причастен к аферам с госзакупками, газовых схем и начал проект "Стена" с целью получения материальной выгоды".

Кроме того, 27 сентября 2019 года Винницкий городской суд также по иску Яценюка признал недостоверной информацию, которую распространила Ирина Угрюмова, о том, что экс-премьер, его жена и дочери проживают за пределами Украины. На странице Facebook блогер извинилась за ложь против Арсения Яценюка и написала, что размещенная ею информация была недостоверной и не соответствовала действительности.

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