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"Фейки РФ не реже, чем стрельба на фронте": в ОПУ объяснили, как решить проблему

14 декабря, 17:50

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Нынешнее законодательство почти не регулирует деятельность онлайн-медиа, а именно они главный рассадник пропаганды РФ

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что разработанный в Украине закон "О медиа" должен дать правовые инструменты государству, СМИ и журналистам, чтобы спокойно работать в условиях агрессивной информационной войны с Россией, которая своими фейками расшатывает ситуацию в нашей стране.

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Об этом он написал в своем блоге на сайте "ГОРДОН".

По его словам, сейчас в Украине есть детальное законодательство, которое регулирует деятельность телевидения и классических газет, но об онлайн-медиа и новых формах распространения контента закон почти ничего не говорит. А ведь именно там и рождается большая часть фейков. Особенно это остро стало на фоне агрессии России.

"Информационные спецоперации РФ происходят не реже, чем стрельба на фронте", – пишет Подоляк и отмечает откровенное пренебрежение многих украинских онлайн-медиа проверкой информации.

Читайте также: В Офисе президента объяснили, как Украине избавиться от фейков

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Главная задача закона "О медиа" – дать правовые инструменты государству, самим медиа и журналистам, чтобы спокойно работать в условиях значительного изменения информационной среды. При этом никто не собирается ограничивать свободу слова. В Украине почти нет инструментов и четко выписанных полномочий государства по реагированию на распространение незаконного контента (российской пропаганды).

"Закон ("О медиа". – Ред.) может и должен дать ответы на подобные вопросы", – добавил советник главы ОПУ.

Как сообщали новости "Сегодня", в Верховной Раде лежит законопроект №2693 "О медиа", который в мае Рада не смогла принять и отправила на доработку. Документом среди прочего предлагается приравнять украинских блогеров к СМИ, а соцсети обяжут регистрироваться. Читайте подробней о законопроекте "О медиа".

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закон медиа фейки Михаил Подоляк
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