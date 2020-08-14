Федоров: Украина готова принять программистов из Беларуси

Вице-премьер заявил о готовности создать условия для работы белорусских IT-компаний в Украине

На фоне масштабных протестов в Беларуси в зоне риске оказалась одна из наиболее прогрессивных сфер бизнеса страны – IT-сектор, который обеспечивал до 10% ВВП страны.

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Вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров заверил, что в Украине готовы создать все условия для работы белорусских программистов в нашей стране, сообщается на официальном сайте министерства.

"Вместе с украинским ІТ-бизнесом Министерство цифровой трансформации готово создать все необходимые условия для комфортного переезда ІТ-компаний и специалистов в Украину. Украинская ІТ-компания может пригласить к себе на работу такого иностранца", - говорится в сообщении.

Для приема на работу будет необходимо только копия паспорта с заверенным переводом и цветное фото. После этого компания обратится с заявлением в Центр занятости, и на протяжении 5-7 дней получает разрешение на работу и проживание иностранца в Украине.

"Все. Иностранец может легально проживать и работать в Украине. Этим механизмом может воспользоваться любой иностранный специалист, независимо от его уровня квалификации", - добавили в министерстве.

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Кроме того, в Кабмине заявили о готовности обеспечить возможность иммиграции в Украину пяти тысяч высококвалифицированных ІТ-специалистов – они могут получить право на постоянное жительство и работу в Украине.

"Иммиграция позволяет иностранным ІТ-специалистам трудоустроиться на тех же условиях, что и граждане Украины. Не привязываться к конкретным срокам пребывания в нашей стране, и к конкретному месту работы или должности. Также они могут стать частными предпринимателями и иммигрировать в Украину вместе со своими семьями", - подчеркнули в министерстве.

Федоров напомнил, что в Украине – одна из самых быстрых и простых процедур регистрации предпринимателей, для заполнения формы нужно лишь несколько минут и не нужны специальные знания.

"5000 квот распределены по областям Украины, в которых сосредоточено наибольшее число IT-компаний. Днепропетровская, Одесская и Львовская области могут привлечь по 600 иностранных специалистов, Харьковская – 700, а город Киев получил 2 500 квот", - заявил министр.

Федоров добавил, что в Украине готовы в круглосуточном режиме помогать и консультировать иностранных специалистов, желающих переехать в Украину.

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"Для получения консультации они могут обратиться по номеру +380 50 516 64 35. Надеюсь, что предложенные нами возможности позволят ІТ-компаниям Беларуси выстоять в условиях кризиса, чтобы потом вернуться на родину экономически сильными и готовыми поддерживать свою страну", - отметил он.

Министр также выразил свою солидарность с технологическим бизнесом Беларуси, который обратился к властям страны с открытым письмом.

"Солидарен в том, что стартапы не рождаются в атмосфере страха и насилия. Бизнес рождается, растет и процветает в атмосфере свободы и открытости. Да здравствует Беларусь!" – резюмировал Федоров.

Напомним, бывший посол Украины в Беларуси Роман Безсмертный в интервью сайту "Сегодня" рассказывал, что Украине выгоднее, чтобы Лукашенко остался президентом Беларуси. По его словам, если действующий белорусский президент лишится власти, то это может обернуться для Украины прямой войной с Россией.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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