Федоров объяснил, почему команда Зеленского не использует "ботофермы"

Facebook "зачистил" паблики и агентства, которые использовали боты, говорит Михаил Федоров

Офис президента Владимира Зеленского использует прозрачную коммуникацию с украинцами и не применяет "фабрики ботов".

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Об этом вице-премьер – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал "Зе Интервьюеру".

Он говорит, что зимой 2020 года в Facebook провели расследование и заблокировали все паблики и агентства, которые использовали боты.

"Есть официальная статья об этом, куда попали почти все сообщества наших оппонентов и все агентства, которые работали с ними. Ни одно сообщество команды Зеленского и ни одна компания, которая связана с командой Зеленского, никак не пострадали, потому что мы не использовали ботов", – говорит министр.

По его словам, есть официальное подтверждение от Facebook о том, кто использовал ботов, а кто – нет.

"Ни одна компания, с которой я работал, никогда не скажет, что я когда-либо использовал черные технологии, в т.ч. боты. Потому что этого никогда не было", – заверил глава Минцифры.

"Сейчас СБУ каждую неделю прикрывает "фабрики ботов", которые работают на украинских политиков. Бизнес тоже достаточно активно использует этот инструмент против конкурирующих компаний. Я абсолютно не верю в этот инструмент, через год-два его перестанут использовать и тратить на это деньги. Настоящая прозрачная понятная коммуникация преобладает", – добавил он.

Напомним, ранее Федоров рассказал, что"мертвые души" лишают Украину 50-100 млрд гривен в год.

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Также напомним, что в октябре 2020-го СБУ в Киеве накрыла финансируемую из России "ботоферму", которую использовали украинские политики.

Также смотрите, как СБУ накрыла ботоферму в Днепре:

СБУ разоблачила ботоферму Видео: СБУ

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