What is "karusel"? Почему так долго считают голоса после выборов в США

Во всем "виновата" американская система выборов, позволяющая голосовать на доверии

Джо Байдена признали де-факто будущим президентом США и многие мировые лидеры уже поздравили его с победой. При этом в отдельных штатах все еще продолжается подсчет голосов, а в штате Джорджия начали полный пересчет "вручную".

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Почему так долго считают голоса, какая здесь связь с "мертвыми душами" и фальсификациями – в материале "Сегодня".

Как работает система

Многие знают, что выборы президента США непрямые – "избиратели выбирают выборщиков", которым, по сути, поручают отдать свой голос за того или иного кандидата.

Но мало кто осведомлен, как "технически" проходят выборы в США. А в этом и заключается ответ, почему в отдельных штатах так долго считают голоса.

Итак, на президентских выборах в США можно было проголосовать тремя способами:

лично на участке с помощью электронного голосования

лично, на участке с помощью бюллетеня

по почте

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Голоса избирателей, проголосовавших с помощью электронного голосования, были подсчитаны сразу. А вот избиратели, голосовавшие бюллетенем и по почте, в некоторых штатах серьезно затормозили подсчеты.

Как голосовали "на веру"

По закону в США каждый гражданин имеет право голоса. Точно так же, как и по закону в Украине. Но на этом сходство заканчивается.

Каждый штат по-своему подходит к голосованию. Есть штаты, где на участках требуют "строгое" удостоверение личности (с фото). А есть те, где гражданин может прийти на участок вовсе без каких-либо документов. Либо он может отсутствовать в списках избирателей.

В таком случае ему выдают либо обычный бюллетень, либо (чаще) предварительный, который затем нужно подтверждать. Как? Тоже по-разному.

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Например:

В Нью-Гемпшире на указанный "неидентифицированным" гражданином адрес после выборов приходит письмо, которое он должен подписать и отправить назад в комиссию. Только после этого его голос будет учтен. Может потому в Нью-Гемпшире голоса еще не подсчитаны.

В Аризоне, Джорджии или Северной Каролине граждан обязуют прийти в течение нескольких дней с подтверждающими документами. Это может быть и паспорт, и водительское удостоверение и даже квитанция на коммунальные услуги с адресом и фамилией избирателя.

В некоторых штатах за то, что желающий проголосовать – именно тот, за кого он себя выдает, могут поручиться члены комиссии.

В большинстве штатов избирателя попросят подписать присягу в том, что он дает правдивые сведения.

Разумеется, во всех вышеперечисленных случаях попытка гражданина ввести государство в заблуждение рассматривается как лжесвидетельство.

Но это еще не все.

В некоторых штатах избирателям разрешается исправить ошибки в бюллетене уже после выборов. Для этого избирателя после выборов вызывают в комиссию, уточняют и вносят данные. Это также занимает время.

Как голосовали по почте

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Около 64 миллионов граждан США проголосували на президентских выборах по почте. Это рекордный показатель. И это очень задерживает подсчеты в некоторых штатах. Особенно в таких "неопытных", как Пенсильвания (где закон о голосовании по почте был принят только в нынешнем году).

Однако есть проблемы и в штатах с большим опытом почтового голосования. В том числе штатам, в которых выборы проводятся исключительно по почте (например, Колорадо, где не подсчитано еще 3% голосов). Или в которых бюллетени для голосования по почте были отправлены всем активным избирателям (Невада, не подсчитано 2%) голосов.

В принципе система почтового голосования в США продумана и удобна. Избиратель заранее пишет заявление (в некоторых штатах и этого не требуется) получает по почте конверт с бюллетенем, заполняет и бросает в специальный ящик.

Комиссия засчитывает голос, как правило, сверяя подпись на бюллетене с подписью в электронной базе (для быстроты нахождения подписи избирателя предусмотрен штрих-код).

Все вроде понятно, но проблемы налицо.

Вот почему происходят задержки с подсчетов голосов по почте:

"почтовые" голоса в некоторых штатах начинают считать позже голосов, поданных на участках

почтовое голосование часто требует дополнительной верификации (проверки) права избирателя голосовать. От избирателя могут потребовать дополнительные документы

в некоторых штатах (Невада, Огайо и т.д.) избирателю позволяют исправить такие ошибки, как несоответствие или отсутствие подписи в течение нескольких дней и даже неделе после голосования.

Отметим, что на выборах 2016 года наиболее частыми причинами признания "почтовых" бюллетеней недействительными были:

несоответствие подписи – 27,5%

пропущенный сроков голосования – 23%

отсутствие подписи 20 %

What is "karusel"?

С точки зрения украинских реалий американская хаотичная система выборов кажется идеальным местом для манипуляций и фальсификаций.

Казалось бы, чего проще устроить "карусель" на участке, где от избирателя не требуют даже документа. Или вбросить в почтовый ящик миллионы заранее правильно заполненных бюллетеней.

Но это не так. На самом деле уровень фальсификаций на американских выборах мизерный. К примеру, за последние двадцать лет выявлено всего около полутысячи случаев фальсификации почтовых голосов.

Еще более показательна статистика по "личным" голосованиям. Так, за последние 14 лет зарегистрировано 34 (!) случая, когда избиратель пытался выдать себя за другого на участке.

Массачусетский технологический университет в апреле 2020-го обнародовал результаты исследования, согласно которым уровень "выборного мошенничества" в целом по стране составляет 0,00006%.

Исследование Центра юстиции Бреннана за 2017 год дает другую цифру – 0,0009% . Тоже не впечатляет, правда?

Тому есть свое объяснение:

жесткие наказания за мошенничество для граждан (отличается в разных штатах. Например в Иллинойсе – от штрафа в $ 10 тыс; до 10 лет тюрьмы)

в лучшем случае политическая ответственность для политиков (пример Никсона в США помнят)

налаженная работа государственной машины, способной предотвратить попытки в зародыше.

Что оспаривает Трамп?

По большому счету иски действующего президента можно свести к трем позициям:

пересчет голосов (в Джорджии – иск подан и удовлетворен; предполагается, что иск будет подан на пересчет голосов и в Висконсине – после того, как там подсчитают 100% бюллетеней).

прекращение подсчета голосов (Пенсильвания и Мичиган)

нарушения в отдельных округах (Невада, Джорджия, Аризона)

Что касается уже объявленного пересчета голосов в Джорджии, то законодательство этого штата предусматривает, что кандидат может требовать пересчета, если разница в голосах меньше 0,5%.

В других штатах – другие требования. Например, в Висконсине разница должна составлять не более 1%. Кстати в некторых штатах за пересчет платит кандидат, требующий этой процедуры.

Также серьезным с точки зрения последствий выглядит иск в Пенсильвании, где Трамп требовал прекратить считать голоса, присланные по почте и запретить признавать результаты выборов в штате.

Впрочем, американские эксперты считают, что иски в большей части не имеют перспективы и не способны изменить результаты выборов.

Напомним, что штаб Трампа также опротестовал результаты выборов в штате Мичиган.

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