Факты на лице. Десять эмоций Зеленского во время выступления в Раде

Эмоции президента во время выступления с посланием к Верховной Раде иллюстрировали его слова и подчеркивали их важность.
Сайт "Сегодня" проанализировал эмоциональную и смысловую составляющую выступления президента в Раде.
Как известно, различают десять основных эмоций:
- Интерес.
- Радость.
- Удивление.
- Гнев.
- Горе.
- Отвращение.
- Презрение.
- Страх.
- Стыд.
- Вина.
Предлагаем вам подборку: десять эмоций на лице президента и тезисы, которые были произнесены в этот момент президентом.
Соответствует ли выражение лица Зеленского какой-либо из вышеозначенных эмоций и какие эмоции преобладают, предлагаем вам решить самостоятельно.
Что и как говорил президент
"Время менять традиции".
"Была разрушена система лабораторий – в Украине их было целых пять".
"Количество больных и умерших будет на вашей совести".
"Чтобы больше ни у кого не возникало даже мысли посягнуть на наш суверенитет, на нашу территориальную целостность. Этого не будет никогда".
"А те, кто без боя отдал Крым, должны нести ответственность".
"Сегодня в Украине нет ни одного чиновника, который думает, что он неприкасаемый или вечный".
"Мы стали первой страной в мире, имеющей цифровой паспорт".
"Наша цель на ближайшие годы – сто процентов государственных услуг онлайн".
"Объективное, непредвзятое, справедливое правосудие" – звучит для граждан незнакомо, как слова иностранного происхождения".
"Дорогие украинцы! Вечно можно смотреть на три вещи. Как горит огонь, как течет вода и как политики говорят о проблемах в Украине".
Смотрите полное видео выступления Владимира Зеленского с посланием к Верховной Раде Украины:
Все подробности в спецтеме Обращение президента к Раде
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