Факты на лице. Десять эмоций Зеленского во время выступления в Раде

Президент был достаточно красноречив и очень эмоционален, использовав мимику и жесты

Эмоции президента во время выступления с посланием к Верховной Раде иллюстрировали его слова и подчеркивали их важность.

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Сайт "Сегодня" проанализировал эмоциональную и смысловую составляющую выступления президента в Раде.

Как известно, различают десять основных эмоций:

Интерес. Радость. Удивление. Гнев. Горе. Отвращение. Презрение. Страх. Стыд. Вина.

Предлагаем вам подборку: десять эмоций на лице президента и тезисы, которые были произнесены в этот момент президентом.

Соответствует ли выражение лица Зеленского какой-либо из вышеозначенных эмоций и какие эмоции преобладают, предлагаем вам решить самостоятельно.

Что и как говорил президент

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"Время менять традиции".

"Была разрушена система лабораторий – в Украине их было целых пять".

"Количество больных и умерших будет на вашей совести".

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"Чтобы больше ни у кого не возникало даже мысли посягнуть на наш суверенитет, на нашу территориальную целостность. Этого не будет никогда".

"А те, кто без боя отдал Крым, должны нести ответственность".

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"Сегодня в Украине нет ни одного чиновника, который думает, что он неприкасаемый или вечный".

"Мы стали первой страной в мире, имеющей цифровой паспорт".

"Наша цель на ближайшие годы – сто процентов государственных услуг онлайн".

"Объективное, непредвзятое, справедливое правосудие" – звучит для граждан незнакомо, как слова иностранного происхождения".

"Дорогие украинцы! Вечно можно смотреть на три вещи. Как горит огонь, как течет вода и как политики говорят о проблемах в Украине".

Смотрите полное видео выступления Владимира Зеленского с посланием к Верховной Раде Украины:

Видео: president.gov.ua

Все подробности в спецтеме Обращение президента к Раде

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