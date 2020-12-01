Евросоюз доволен реформами в Украине: где еще остались проблемы

Евросоюз в целом доволен реализацией Украиной Соглашения об ассоциации и связанных с ним реформ.

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Об этом говорится в опубликованном во вторник, 1 декабря, Еврокомиссией докладе об имплементации Соглашения об ассоциации с Украиной.

И хотя у Киева еще есть ряд проблем, включая:

коррупцию;

войну на Донбассе;

связанный с пандемией экономический кризис;

неэффективность государственного управления;

убийства журналистов;

неверные решения Конституционного суда,

в докладе не ставится под сомнение сохранение безвизового режима для Украины. Напротив, подчеркивается, что за три года украинцы "совершили около 50 млн безвизовых поездок в страны ЕС".

"Пройдя успешную демократическую передачу власти в 2019 году, Украина в начале 2020 года быстро продвигалась в имплементации Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом и реализации реформ, запрошенных ее гражданами, — говорится в документе. — Однако в результате влияния пандемии коронавируса наряду с внезапными изменениями в составе правительства и государственных структур имели значительное влияние на эти усилия и ход реформ, которые не соответствовали темпам 2019 года".

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Также указывается, что были отдельные тенденции обращения к протекционизму в торговле и практики, несовместимые с Соглашением об ассоциации, направленные на борьбу с экономическими последствиями пандемии

При этом Еврокомиссия отметила прогресс реформ в сфере соблюдения интеллектуальных прав, стандартизации и технических регламентов, аграрного и банковского сектора.

ЕК считает, что дополнительные усилия требуются в следующих секторах:

энергетика;

управление госпредприятиями;

реформа судебной системы;

сфера верховенства права,

где украинские граждане могут продолжать требовать улучшений.

"Это явно нашло свое отражение в реакции общества на недавние решения Конституционного суда, повлиявшие на антикоррупционные усилия и достижения в этой сфере, с момента Революции Достоинства", — говорится в документе.

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Напомним, ранее сообщалось, что Еврокомиссия сосчитала число жертв войны на Донбассе.

Также сообщалось, что в Верхоную Раду внесен законопроект о восстановлении электронного декларирования чиновников, отменного ранее Конституционным судом.

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