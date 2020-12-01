Евросоюз доволен реформами в Украине: где еще остались проблемы

Евросоюз в целом доволен реализацией Украиной Соглашения об ассоциации и связанных с ним реформ.
Об этом говорится в опубликованном во вторник, 1 декабря, Еврокомиссией докладе об имплементации Соглашения об ассоциации с Украиной.
И хотя у Киева еще есть ряд проблем, включая:
- коррупцию;
- войну на Донбассе;
- связанный с пандемией экономический кризис;
- неэффективность государственного управления;
- убийства журналистов;
- неверные решения Конституционного суда,
в докладе не ставится под сомнение сохранение безвизового режима для Украины. Напротив, подчеркивается, что за три года украинцы "совершили около 50 млн безвизовых поездок в страны ЕС".
"Пройдя успешную демократическую передачу власти в 2019 году, Украина в начале 2020 года быстро продвигалась в имплементации Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом и реализации реформ, запрошенных ее гражданами, — говорится в документе. — Однако в результате влияния пандемии коронавируса наряду с внезапными изменениями в составе правительства и государственных структур имели значительное влияние на эти усилия и ход реформ, которые не соответствовали темпам 2019 года".
Также указывается, что были отдельные тенденции обращения к протекционизму в торговле и практики, несовместимые с Соглашением об ассоциации, направленные на борьбу с экономическими последствиями пандемии
При этом Еврокомиссия отметила прогресс реформ в сфере соблюдения интеллектуальных прав, стандартизации и технических регламентов, аграрного и банковского сектора.
ЕК считает, что дополнительные усилия требуются в следующих секторах:
- энергетика;
- управление госпредприятиями;
- реформа судебной системы;
- сфера верховенства права,
где украинские граждане могут продолжать требовать улучшений.
"Это явно нашло свое отражение в реакции общества на недавние решения Конституционного суда, повлиявшие на антикоррупционные усилия и достижения в этой сфере, с момента Революции Достоинства", — говорится в документе.
Напомним, ранее сообщалось, что Еврокомиссия сосчитала число жертв войны на Донбассе.
Также сообщалось, что в Верхоную Раду внесен законопроект о восстановлении электронного декларирования чиновников, отменного ранее Конституционным судом.
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