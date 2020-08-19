Европейские лидеры соберутся обсудить ситуацию в Беларуси

В Европе считают, что народ Белоруссии имеет право определять свое будущее

Посвященное ситуации в Беларуси внеочередное видеосовещание глав государств и правительств стран ЕС состоится в среду, 19 августа.

Реклама

Председатель Евросовета Шарль Мишель в письме-приглашении лидерам стран ЕС принять участие в этой видеоконференции сообщил, что они обсудят, как лучше реагировать на ситуацию в стране и не допустить внешнего вмешательства, – об этом сообщает "Интерфакс".

"Народ Белоруссии имеет право определять свое будущее. Для этого необходимо прекратить насилие и начать мирный и инклюзивный диалог. Руководство Белоруссии должно отражать волю народа. Не должно быть постороннего вмешательства", – написал Мишель членам Евросовета.

"То, чему мы стали свидетелями в Белоруссии, неприемлемо. Выборы 9 августа не были ни свободными, ни справедливыми. Последующее насилие над мирными демонстрантами было шокирующим и заслуживает осуждения. Виновные должны быть привлечены к ответственности. ЕС начал работу над санкциями", – сообщил он.

В тренде Путин рассказал Лукашенко, о чем говорил с Меркель и Макроном

Напомним, что в Беларуси для участников протеста собрали более миллиона долларов.

Реклама

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама