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Европейские лидеры соберутся обсудить ситуацию в Беларуси

19 августа, 03:21

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

В Европе считают, что народ Белоруссии имеет право определять свое будущее

Посвященное ситуации в Беларуси внеочередное видеосовещание глав государств и правительств стран ЕС состоится в среду, 19 августа.

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Председатель Евросовета Шарль Мишель в письме-приглашении лидерам стран ЕС принять участие в этой видеоконференции сообщил, что они обсудят, как лучше реагировать на ситуацию в стране и не допустить внешнего вмешательства, – об этом сообщает "Интерфакс".

"Народ Белоруссии имеет право определять свое будущее. Для этого необходимо прекратить насилие и начать мирный и инклюзивный диалог. Руководство Белоруссии должно отражать волю народа. Не должно быть постороннего вмешательства", – написал Мишель членам Евросовета.

"То, чему мы стали свидетелями в Белоруссии, неприемлемо. Выборы 9 августа не были ни свободными, ни справедливыми. Последующее насилие над мирными демонстрантами было шокирующим и заслуживает осуждения. Виновные должны быть привлечены к ответственности. ЕС начал работу над санкциями", – сообщил он.

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Напомним, что в Беларуси для участников протеста собрали более миллиона долларов.

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Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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протесты ЕС Беларусь

Источник: Интерфакс

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