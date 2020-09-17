Европа запускает по Беларуси "Московский механизм": что это значит

Запад не признает выборы в Беларуси и теперь намерена провести расследование

После того, как Европарламент не признал президентство Александра Лукашенко, почти 20 стран-участниц ОБСЕ теперь запускают "Московский механизм", который предполагает исследование нарушений прав человека в Беларуси и информацию о фальсификации выборов.

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Об этом сообщает "Европейская правда".

Под заявлением подписались следующие страны: Канада, США, Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды, Дания, Норвегия, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Эстония, Чехия, Польша, Румыния и Словакия. Данный "механизм" предполагает создание независимой миссии, которая исследует информацию о серьезных нарушениях прав человека, свободы слова, фальсификации выборов и права на мирные собрания. Эта процедура уже применялась в отношении Беларуси в 2011 году по инициативе 14 стран.

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"Мы все неоднократно призывали власти Беларуси согласиться на инклюзивный национальный диалог и прекратить насилие против белорусского народа. Мы и дальше поддерживаем предложение председательства ОБСЕ оказать помощь по посредничеству в таком диалоге и надеемся, что власть в Минске согласится на это как конструктивный шаг. В то же время, пока что реакция властей Беларуси заключается в систематических атаках на тех, кто мог бы участвовать в диалоге, и продолжении репрессий против мирных протестующих. Сегодня мы применяем параграф 12 Московского документа от 1991 года ... для создания экспертной миссии, которая исследует и подготовит отчет о фактах, которые вызывают обеспокоенность ... Мы ожидаем сотрудничества с БДИПЧ и белорусской делегацией в ближайшие дни для подготовки миссии", – говорится в заявлении.

Как сообщали новости "Сегодня", в Европе Координационный совет Беларуси хотят признать представительным органом. Европарламент готовит соответствующую резолюцию.

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Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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