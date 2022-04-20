Еврокомиссия до конца июня решит, быть ли Украине в ЕС – Мишель

Глава Евросовета заявил, что Украина демонстрирует приверженность европейским принципам

Шарль Мишель о статусе кандидата для Украины в члены ЕС / Фото: Коллаж: Сегодня

Европейская комиссия объявит первые итоги о статусе кандидата для Украины до конца июня, после чего этот вопрос будет включен в повестку дня Европейского совета.

Об этом глава Евросовета Шарль Мишель заявил на совместном с президентом Украины Владимиром Зеленским брифинге в Киеве, передает Укринформ.

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"К концу июня будет уже объявление первых промежуточных итогов и можем это поставить на повестку дня Европейского совета, чтобы была политическая дискуссия, чтобы был диалог, чтобы было продвижение", – сказал глава Евросовета.

Он также добавил, что ощущает сильную поддержку выбора Украины. По словам главы Евросовета, Украина демонстрирует приверженность европейским принципам и свободам каждый день.

"Вы сражаетесь не просто за будущее украинских детей, а и за фундаментальные основополагающие ценности, основы Европы" , – сказал Шарль Мишель.

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Напомним, 8 апреля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен официально передала президенту Украины Владимиру Зеленскому. Специальный опросник, необходимый для предоставления Украине статуса кандидата в ЕС.

Первая часть опросника для оценки возможности Украины получить статус кандидата в члены ЕС уже заполнена и отправлена Еврокомиссии.

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