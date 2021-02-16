Еврокомиссар от Венгрии шантажировал Украину и срывал договоренности с ЕС – СМИ

Оливер Варгеи / Фото: Francois Walschaerts/Pool via REUTERS

История с принятием Европарламентом резолюции по Украине, в которой содержится призыв запретить сайт "Миротворец", обрастает новыми подробностями. Как оказалось, еврокомиссар Оливер Варгеи на заседании Совета ассоциации Украина-ЕС требовал внести в совместное заявление слова о том, что Киев якобы ущемляет национальные меньшинства и не скрывал, что речь идет о венграх Закарпатья.

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Об этом со ссылкой на свои источники в украинской делегации сообщает "Европейская правда".

Предложения венгерского комиссара ЕС по европейской политики соседства и переговорам по расширению Варгеи появились в последний момент перед заседанием, что само по себе противоречит обычаям ЕС, но еврокомиссар категорически требовал их учесть, утверждая, что его предложения являются критически важными.

Еврокомиссар требовал от Украины прекратить деятельность сайта "Миротворец", а Киев обязался бы "расследовать" или "преследовать" тех в Украине, кто совершает незаконные действия "в отношении депутатов Европарламента" и "раскрытия их персональных данных". При этом наше государство должно было признать, что такие незаконные действия действительно происходят и это развитие событий беспокоит как Киев, так и Брюссель.

По данным издания, Варгеи был очень агрессивным, а когда дошло до вопроса "Миротворца", его бестактность перешла все границы. Украинские участники встречи затем передавали коллегам в правительственной делегации, что комиссар доказывал: в Украине "унижают" и даже "уничтожают" представителей венгерского меньшинства.

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На основании этих аргументов согласования итогового заявления Совета ассоциации оказалось заблокированным.

Украинская делегация не согласилась на эти требования. После ультимативного требования венгерского комиссара о том, чтобы добавить в совместное заявление саммита фразу, в которой Украина признала бы преследование меньшинств, премьер Денис Шмыгаль ответил отказом.

А глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель настоял на том, что необходимо найти компромисс. В итоге из текста вычистили упоминания о том, что Украина признает "притеснения" венгров, заявление Совета ассоциации согласовали и политики вышли к прессе.

Денис Шмыгаль, Жозеп Боррель и Оливер Варгеи / Фото: Francois Walschaerts/Pool via REUTERS

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Как сообщалось ранее, Европарламент 11 февраля утвердил доклад об имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС. За что хвалили и ругали Украину – читайте в материале "Сегодня".

Также напомним, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто постоянно выдвигает необоснованные претензии Украине и потребовал от нового руководства ОБСЕ организовать постоянное присутствие наблюдателей организации на Закарпатье. Он "объяснил" это нарушением прав и физическими угрозами, которым якобы подвергаются закарпатские венгры.

Но был во время визита Шмыгаля в Брюссель и курьезный момент. Оказалось, что украинский премьер, как две капли воды похож на президента Евросовета Шарля Мишеля:

Видео: Сегодня

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