"Это вызывает вопросы": Разумков о "бомбе Лукашенко" в самолете Ryanair

Спикер парламента поддержал постановление об осуждении режима Лукашенко и намекнул на обман с бомбой

Александр Лукашенко отрицает захват самолета. Коллаж "Сегодня"

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, комментируя осуждение парламентом принудительной посадки властями Беларуси самолета Ryanair, сомневается, что на борту действительно была бомба. Об этом он сказал журналистам на брифинге.

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По его словам, лично он поддержал это постановление Верховной Рады.

"Я понимаю, что безопасность людей в первую очередь. И если есть информация для того, чтобы посадить самолет и проверить, есть ли взрывоопасные вещества на борту, – вопросов нет. Но если после этого снимается какая-то часть пассажиров, тогда это вызывает вопросы, было ли основание посадить самолет", – сказал Разумков.

Напомним, ранее непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на "пиратский захват" самолета. Также белорусский диктатор рассказал, откуда поступил звонок о минировании самолета.

В то же время в программу "Свобода слова Савика Шустера" пассажир рейса Ryanair Янис Звиедрис рассказывал, что происходило на борту самолета после внезапной посадки, а также опроверг наличие бомбы.

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