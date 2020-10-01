"Это временная мера": Венедиктова объяснила переезд на президентскую дачу

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что переехала на государственную президентскую дачу в Пуще-Водице временно и это связано с мерами безопасности.

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Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Накануне один из народных депутатов сообщил, что Венедиктова живет на президентской даче, на которой, согласно постановлению Кабинета министров, могут жить президент, спикер Верховной Рады или премьер-министр.

Генпрокурор отметила, что никаких законов не нарушала – ни юридических, ни морали и чести.

"Прошу поверить мне на слово, что переезд в этот дом – временная мера, и перебралась я туда совсем не потому, что я очень хотела улучшить свои жилищные условия. Так необходимо было сделать в тот конкретный момент времени, и связан этот момент был исключительно с соображениями безопасности… Ни в какой, конечно же, заговор с сотрудниками ГУД (Государственного управления делами) я не вступала. Размер арендной платы я не устанавливала, а получив предложение – просто с ним согласилась, прекрасно понимая, что мое пребывание в этом доме займет лишь несколько месяцев, не больше. Никаких других предложений я не искала, никому этим заниматься не поручала, другие варианты не рассматривала. Я никогда раньше в своей жизни не жила в домах, принадлежащих государству", – заявила Венедиктова.

Госдача в Пуще-Водице: Фото: facebook.com/geo.ya.1

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Как сообщали новости "Сегодня", недавно Венедиктова попросила премьер-министра Дениса Шмыгаля не урезать зарплату прокуроров. Она считает, что спорная норма в проекте госбюджета на следующий год ставит под угрозу функционирование прокуратуры.

Смотрите выступление Венедиктовой в Раде от 15 сентября:

Видео: Верховная Рада

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