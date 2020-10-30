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"Это только усложнит ситуацию": в "Слуге народа" оценили идею разогнать КСУ

30 октября, 12:43

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Если Рада разгонит Конституционный Суд, следующий тем более не будет лучше, уверен депутат

В "Слуге народа" уже заявляли, что в Верховной Раде есть голоса для отставки судей Конституционного Суда, но не все в восторге от этого решения. Нардеп от этой политической силы Богдан Яременко считает, что не нужно спешить и принимать решение на эмоциях.

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Об этом он написал в Facebook.

По его мнению, разгон судей КСУ не решит проблему.

"Пресловутое решение Конституционного Суда Украины, возможно, действительно ставит под сомнение сам факт существования у нас Конституционного Суда. Но отменить его отдельным законом, да еще и разогнать тем самым законом Конституционный Суд – это не развяжет ситуацию, а только усложнит ее … Если Рада разгонит Конституционный Суд, следующий тем более не будет лучше. Абсолютно точно не будет независим. Кто знает будет ли легитимный?" – написал Яременко.

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В то же время он не видит однозначного выхода из сложившейся ситуации, разве что через постепенное восстановление антикоррупционного законодательства и постепенной замены членов КСУ.

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"Здесь не стоит спешить и действовать на эмоциях. Нужно думать. Речь не о безвизе. Речь о сохранении правового характера украинского государства", – подчеркнул нардеп.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд Украины по представлению группы народных депутатов признал незаконной уголовную статью о незаконном обогащении чиновников (366-1 Уголовного кодекса "Декларирование недостоверной информации") и необходимости электронного декларирования ими своих доходов. Сам суд объяснил свое решение.

Накануне в НАПК заявляли, что суд своим решением заблокировал назначение победителей выборов. Антикоррупционеров лишили доступа к государственным реестрам, которые необходимы для проведения специальной проверки деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти.

В связи с этим 29 октября на Банковой состоялось срочное заседание СНБО под председательством президента. Стало известно, что Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект как неотложный, которым предлагает уволить весь состав Конституционного Суда.

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Все подробности в спецтеме Скандал вокруг Конституционного Суда

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КСУ Конституционный суд слуга народа Богдан Яременко

Источник: Сегодня

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