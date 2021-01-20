"Это позор": Венгрия опять обратилась в ОБСЕ из-за Украины

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, который в прошлом году так и не сумел добиться от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе отправки наблюдателей в Закарпатскую область Украины, требует этого от нового руководства ОБСЕ.

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О планах Сийярто сообщил портал венгерского правительства About Hungary.

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Так, на встрече с верховным комиссаром ОБСЕ по делам национальных меньшинств Кайратом Абдрахмановым он призвал организовать постоянное присутствие наблюдателей организации на Закарпатье.

Он "объяснил" это нарушением прав и физическими угрозами, которым якобы подвергаются закарпатские венгры. В то же время Брюссель, по его словам, "захлопнул двери" перед нацменьшинствами.

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"Европейская комиссия ясно дала понять, что поддержка нелегальных мигрантов намного важнее, чем содействие делу коренных этнических меньшинств в Европе. Это позор. Неприемлемое решение ЕС", – пожаловался Сийярто.

Это стало новым односторонним шагом Будапешта в конфликте с Киевом. Хотя ранее сообщалось о проработке так называемого джентельменского соглашения, которое должно наладить украинско-венгерские отношения.

Стоит отметить, что в 2021 году мандат председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе получила Швеция. Она сменила Албанию по ротационному принципу.

Взаимоотношения Украины и Венгрии обострились в конце октября, когда венгерских чиновников уличили в незаконной агитации за Партию венгров на местных выборах на Закарпатье. Также в день выборов Сийярто и сам призвал поддержать Партию венгров.

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