"Это попытка захвата власти": Лукашенко пригрозил оппозиционерам и обозвал нацистами

Президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил жесткими мерами участникам координационного совета, который требует передачи власти.

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Об этом он заявил сегодня на совещании с членами Совета безопасности, передает БЕЛТА.

Он расценивает действия оппозиционеров как попытку захвата власти в стране.

"Они нам подкидывают другую сторону. И требуют ни много ни мало — передать им власть. Значит, мы это расцениваем однозначно: это попытка захвата власти со всеми вытекающими последствиями. Поэтому я хочу предупредить тех, кто вошел в этот штаб, что мы будем принимать адекватные меры. Но исключительно по Конституции и закону. У нас достаточно этих мер, чтобы остудить некоторые горячие головы", – заявил Лукашенко.

Говоря о членах этого совета, белорусский президент также не стеснялся в выражениях: "Из бывших "прикорытников", как они их называют. Там бывшие, обиженные, которые когда-то походили во власти, и откровенно отвязанные нацисты. Посмотрите этот список".

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В координационный совет вошли следующие лица:

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Как сообщали новости "Сегодня", накануне Александр Лукашенко соглашался на перевыборы при условии изменения конституции. Также говорил, что готов поделиться полномочиями. По его словам, сейчас ведется работа над вариантами изменения Основного закона страны, которые предусматривают перераспределение властных полномочий. Кроме того, Лукашенко уже "готов" к пересчету голосов по итогам прошедших 9 августа выборов.

В то же время он продолжает жестко высказываться в адрес протестующих, отметившись циничным заявлением. Он отметил, что задержали людей, которые "бросались на ментов".

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Видео: Страна для жизни/Youtube

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