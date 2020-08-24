"Это нереально": Кравчук забраковал планы Путина по возрождению империи

Нынешнему руководству России не удастся возродить Российскую империю, поскольку это приведет к огромным проблемам. Такое мнение высказал в интервью сайту "Сегодня" первый президент Украины (1991-1994 гг.) Леонид Кравчук.

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По его словам, это всего лишь мечта российской власти, которая не имеет под собой никаких оснований.

"Если слушать их политику, даже анализировать их новую Конституцию, то у них задача глобальная – восстановление империи. Я думаю, это нереально. Это просто мечта, которая не имеет под собой никаких материально-духовных оснований. А если кто-то в России захотел бы реализовать эту мечту, это была бы огромная ошибка, которая приведет к очень серьезным последствиям. Я даже не хочу говорить к каким, потому что меня могут обвинить во вмешательстве во внутренние дела России. Но к серьезным и огромным военным, территориальным, материальным последствиям, которые даже трудно предсказать. Однако такая задача ставится. Почему? Потому что каждый россиянин живет величием России", – сказал Кравчук.

Как известно, президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, что сожалеет о развале Советского Союза. Он говорил, что необязательно было это делать. Хозяин Кремля считает, что можно было провести преобразования, в том числе демократического характера. Также Путин рассказывал о планах возродить СССР.

Не раз отмечалось, что Украина главный компонент для восстановления Россией СССР, поэтому Кремль так не хочет отпускать нашу страну из орбиты своего влияния. Однако Леонид Кравчук предупредил Россию, что Украину не завоевать.

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