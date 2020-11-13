Это нельзя игнорировать: в Кабмине отреагировали на карантинный бунт мэров

Уже ряд городов Украине взбунтовался против решения правительства об ужесточении карантина на выходных

Министр Кабинета министров Олег Немчинов отреагировал на бунты мэров городов, которые выступают против введения у себя карантина выходного дня. Он считает, что местные власти должны выполнять постановление правительства.

Реклама

Об этом чиновник сказал в комментарии телеканалу "Украина 24".

По его словам, опубликованное постановление Кабмина о запрете работы организаций с полночи субботы по понедельник сегодня вступает в силу, действует по всей стране и отменить его местные власти не могут.

"Я не понимаю, как городские головы могут это игнорировать, так как деятельность местных органов власти на выходные дни не ограничивается... Это постановление не имеет никакого отношения к деятельности исполнительных органов местных советов. Каким другим способом они могут влиять на сферы, на которые они не влияют, я не знаю", – сказал Немчинов.

Видео: "Украина 24"

Отметим, что сегодня мэрия Черкасс отказалась вводить карантин выходного дня вопреки решению Кабинета министров. Утром городские власти провели заседание комиссии ТЭБ и ЧС, на котором, в частности, присутствовали представители бизнеса. В результате члены комиссии отказались вводить ограничения и разрешили работу всех заведений на выходных.

Как сообщали новости "Сегодня", в Украине отменили адаптивный карантин, а вместо него ввели общенациональный. Теперь страна не будет делиться на карантинные зоны – "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" – вся Украина будет "оранжевой", то есть везде будут действовать ограничения, которые определялись для "оранжевой зоны". Читайте подробнее, какие для украинцев будут ограничения в общенациональном карантине.

Реклама

Но главное новшество от правительства – введение карантина выходного дня с 14 ноября. Новые жесткие ограничения коснутся только субботы и воскресенья, почти все будет закрыто, однако общественный транспорт будет ходить в обычном режиме. Как будет работать жесткий карантин на выходных.

Но не все в Украине воспринимают решение правительства. Смотрите в сюжете, как отреагировали мэры городов:

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Усиление карантина в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама