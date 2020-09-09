"Это не было борьбой против России": Тихановская обратилась к россиянам (видео)

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, которая сейчас в Литве, записала новое видеообращение, но на этот раз к россиянам. Она призвала не верить пропаганде, которая пытается очернить протестное движение в Беларуси.

Реклама

Соответствующее видео было опубликовано в телеграм-канале NEXTA.

По ее словам, российская пропаганда пытается максимально исказить происходящее в Беларуси.

"Я призываю (россиян) вас не поддаваться влиянию этой лжи и знать истинную причину, почему белорусский народ требует ухода Лукашенко", – сказала Тихановская.

Она считает, что на недавних выборах у Лукашенко якобы не было шансов победить, поскольку не было поддержки народа.

"Лукашенко выбрал единственную тактику, которую он знает: не допускать к выборам независимых кандидатов, бросать их в тюрьмы и выдворять из страны, а также отказываться от международных наблюдателей и препятствовать законному праву белорусских граждан по наблюдению за выборами. Несмотря на это, Лукашенко проиграл и полностью сфальсифицировал результаты, установлены тысячи фактов нарушений", – сказала соперница Лукашенко.

Экс-кандидат в президенты Беларуси также напомнила о жестокости власти в отношении своих граждан, что вылилось в стрельбу по людям, задержания и избиения. Также она назвала три требования белорусского народа – уход Лукашенко, новые и прозрачные выборы и освобождение всех политзаключенных.

"Ни на каком этапе это не было борьбой против России и не станет таковой. Пожалуйста, не верьте пропагандистским СМИ и политикам, утверждающим обратное. Очень важно не испортить отношения между нашими народами. Белорусы настроены на максимально дружественные отношения со всеми соседями при сохранении суверенитета собственно страны. Мы, белорусы, очень признательны россиянам, которые поддерживают борьбу белорусского народа за свободу", – сказала Тихановская и также поблагодарила честных российских журналистов и блогеров.

Реклама

Как сообщали новости "Сегодня", ранее Тихановская назвала свою главную задачу на посту временного президента Беларуси, если она таковым станет. Также она говорила, что готова к диалогу с Россией.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама