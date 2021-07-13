"Это манипулятивное де**мо": как в Украине отреагировали на статью Путина

Один из депутатов даже похвалил Путина за статью и утверждает, что Украине нужно освободиться от диктатуры запада ради т.н. братского русского народа

Владимир Путин / Фото: AFP

Кремль опубликовал статью под авторством президента РФ Владимира Путина, где он вспомнил всю совместную историю России и Украины. В Украине отреагировали резко, кто-то посмеялся над хозяином Кремля. Политики и эксперты говорят, что это может быть подготовкой к новой агрессии.

Реклама

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко

Он считает, что Путин озвучил свою трактовку истории и напомнил, что переписывать историю начали еще русские цари, когда присвоили название "Русь" своей Московии, а продолжил это дело Сталин.

"Такая трактовка правды известна сейчас и в России, которая по конституции гарантирует право на самоопределение и свободу всем народам, оказавшимся в составе РФ, но в реальности – пренебрегает правами национальных меньшинств, принципами демократии, толерантности и равенства. Вот вам и "братство народов" по-русски. Мы об этом знаем, поэтому заберите его себе. Читая подобное, советую сразу включать критическое мышление. И помнить о реальных действиях, которые делает Россия против Украины – война, сеяние вражды и лживая пропаганда".

Советник главы ОПУ Михаил Подоляк

Реклама

По его словам, Украина не ждет от российского руководства правды и тем более глубинного понимания исторических различий двух стран.

"Если российский лидер считает нужным тратить свое время на столь странные вещи, как производство пространных и насквозь агитационных статей, то это, безусловно, его право… В данной статье Путина больше 5 тысяч слов. Так очень скоро можно дойти и до 10 тысяч слов. Они все равно не будут приняты в Украине. Украина ожидает от российского лидера только одного – прекращения войны на Донбассе".

Нардеп Алексей Гончаренко

"Современная путинская Россия — это "античеловечность", "антисвобода" и "антицивилизация". Если ты не знаешь своего будущего — ты не будешь знать своего прошлого. Настоящего. А наше будущее не с Россией. И это очевидно всем. Значит и рассказывать нам нашу историю ни к чему. Спасибо, мы уж как-то сами разберемся".

Реклама

Экс-министр культуры Вячеслав Кириленко

Он назвал статью Путина смесью из школьного учебника по истории времен СССР, предисловий к пропагандистским книгам против украинских националистов и передовиц газеты "Правда" 80-х годов.

"Штампы, ярлыки, манипуляции. И обоснование для новой агрессии против Украины… В этой статье Кремль по сути не признает границ Украины и угрожает новой войной в центре Европы. Пусть это увидят в ЕС, кто до сих пор хочет саммита с РФ".

Экс-нардеп Борислав Береза

"Коротко о статье Путина "Об историческом единстве русских и украинцев". Если вы не сторонник копрофагии и не употребляете дерьмо в пищу, то не стоит читать это манипулятивное дерьмо. Будьте брезгливы к любому виду дерьма".

Реклама

Нардеп Евгений Шевченко

Бывший "слуга народа" даже похвалил Путина за статью об Украине. Он утверждает, что якобы Украине нужно освободиться от "диктатуры запада", и называет Россию братским народом.

"Прочитал Путина. Очень сильная смысловая статья со стороны Кремля. Выделены основные позиции по историческим событиям во взаимоотношениях России, Украины и Беларуси… И наши проблемы не закончатся никогда, потому как начиная с 2004 года украинские политики повернули нашу страну против русских, а в последнее время и против белорусов".

Политолог Владимир Фесенко

Эксперт считает, что Путин в своей статье намекнул на новую волну агрессии против Украины, а также, возможно, ответил на 30-летие нашей независимости.

"Тезис о "единой большой нации, триедином народе", и опровержение современных границ постсоветских стран, по которым произошло разделение Советского Союза при желании легко можно использовать для обоснования территориальной экспансии России за счет соседей, в том числе и Украины. Мы с этим уже столкнулись в 2014 г. К сожалению, статья Путина говорит о том, что может быть и новая волна в реализации имперских амбиций Путина и кремлевской верхушки".

Журналист, переговорщик в ТКГ Денис Казанский

Он выделил из статьи часть, где хозяин Кремля говорит о том, что страны-участницы СССР должны были выходить из Союза в тех границах, с которыми они туда вошли.

"Понятно, что таким образом Путин пытается обосновать аннексию Крыма. Вот только есть один маленький нюанс. В состав СССР Украина в 1922 году входила без Крыма, но зато с Таганрогом, Каменском, Гуково, и значительным куском современной Ростовской области (карта). Эта земля тогда входила в состав Донецкой губернии УССР, и была передана в состав РСФСР только в 1924 году. И если уж "великий историк" решил вспомнить о границах 1922 года, так пусть возвращает Таганрог с Шахтами и Новошахтинском".

Как сообщали новости "Сегодня", среди прочего Путин также назвал Украину "детищем СССР".