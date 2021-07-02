"Это красная линия": у Путина озвучили их самый большой страх по Украине

Дмитрий Песков. Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina

В Кремле продолжают гнуть линию о "внешнем управлении" Украины. Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что если Украина вступит в НАТО, то этим самым перечеркнет перспективы нормализации отношений с Москвой.

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Об это он сказал в эфире одного из российских телеканалов.

"Это красная линия", – сказал он, комментируя евроатлантические стремления Киева.

Спикер Кремля также озвучил уже традиционный российский нарратив, назвав Украину несамостоятельным государством и считает, что она управляется Америкой.

"Это страна, которая считает, что решить свои внутренние проблемы, проблему Донбасса, можно путем вступления в НАТО, в антироссийский военный союз. Устремления в сторону НАТО наоборот могут добавить больше нестабильности всему европейскому континенту. Это фактически может перечеркнуть перспективы нормализации отношений между Россией и Украиной и добавить напряженности по всему периметру наших границ. Для Путина это является очень большой обеспокоенностью", – сказал Песков.

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В Кремле отмечают, что такие действия Украины якобы и заставляют Россию принимать меры по обеспечению безопасности своих границ.

"Ни у кого не должно быть сомнений, что Путин понимает опасность таких устремлений Украины, и руководство России заранее занимается архитектурой тех мер безопасности, которые застрахуют нас на случай продолжения провокационных устремлений Украины", – добавил Песков.

Тема интеграции Украины в европейское и евроатлантическое сообщества очень беспокоит россиян – Кремль постоянно распространяет страшилки. Как сообщали новости "Сегодня", президент Владимир Зеленский отреагировал на слова Путина о НАТО, назвав это детскими страхами.

Как мы уже писали, ранее президент РФ рассказывал, почему боится вступления Украины в НАТО. Он привел в пример ракеты, которые могут оказаться на украинской территории, нацеленные на Москву.