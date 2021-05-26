Это был первый бой: Зеленский вспомнил важную дату в войне на Донбассе

Украинские военные в первый же день боев за аэропорт уничтожили и ранили около 100 боевиков

Руины Донецкого аэропорта после атак российских военных. Скриншот

Президент Владимир Зеленский вспомнил о седьмой годовщине начала боев за Донецкий аэропорт, оборона которого длилась 242 дня.

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Об этом он написал в Twitter.

Оборона ДАП – это одна из самых громких и трагических страниц российско-украинской войны.

"26 мая 2014 года состоялся первый бой за Донецкий аэропорт. Бои за него были среди самых ожесточенных в войне на Донбассе. Украина взяла под контроль часть аэропорта, что сдержало вооруженную агрессию. Мы ежедневно боремся за наших людей, территории и мир. Это сложно, но нужно. Украине, Европе, миру", – написал Зеленский.

Напомним, бои за ДАП начались 26 мая 2014 года, когда пророссийские боевики захватили здания аэропорта тогда еще мирного Донецка. В этот же день подразделения армейского спецназа при поддержке боевой авиации нанесли удар по террористам. Была задействована штурмовая и армейская авиация, проведена высадка десанта. Были ликвидированы около 45 боевиков, еще несколько десятков ранены. Треть бандформирования "Восток" была уничтожена силами АТО. В рядах боевиков началась паника, некоторые лидеры террористов поспешно покинули город. Читайте подробней об обороне аэропорта длиной в 242 дня.

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В то же время спустя несколько лет после боев за ДАП жители Донецка рассказывали нам, как 26 мая 2014 года разделило их жизнь на "до" и "после".

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией