Это будет лучше "Джавелинов": Гройсман зовет Байдена, Меркель и Макрона в Украину

Союзники Украины должны приехать в Киев и четко дать понять, что ждет Москву за агрессивное поведение

Лидер политической партии "Украинская стратегия Гройсмана" Владимир Гройсман призвал мировых лидеров, прежде всего американского лидера Джо Байдена, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера германии Ангелу Меркель, лично приехать в Украину, чтобы на нашей земле выразить свою поддержку и чтобы вместе показать то сопротивление российской агрессии, которое будет невозможно преодолеть.

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Об этом он написал в Facebook.

"Мы все видим: Россия как никогда повысила ставки в своем стремлении покорить Украину. Российские вооруженные силы ежедневно увеличивают количество и потенциал в нашем Крыму и на наших восточных границах. Политическая риторика из Москвы – максимально агрессивная", – отметил он.

Гройсман обратил внимание, что Байден и члены его администрации все решительнее заявляют о своей приверженности Украине в форме усиления военной поддержки.

"И за это мы глубоко благодарны. Но я считаю, что мы находимся в точке, когда надо сделать еще больше. То, что однозначно даст понять России, что независимость и территориальную целостность Украины нужно уважать. То, чего не могут показать Javelin и военные корабли США в Черном море", – подчеркнул политик.

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Он уверен, что таким шагом может стать совместный визит в Украину лидеров США, Германии и Франции – это покажет России решимость Запада поддержать и защитить Украину.

"Настало время для этого проявления силы и единства. Россия не может и дальше чувствовать безнаказанность за свои действия. Чем больше мы позволим Путину обострить ситуацию, тем сложнее будет преодолевать его последствия. Сегодня я призываю президента Байдена, канцлера Меркель и президента Макрона вместе со всеми другими мировыми лидерами приехать в Украину, чтобы на нашей земле выразить нам свою поддержку. Чтобы мы вместе показали России, что ее агрессия встретит сопротивление, которое невозможно преодолеть", – резюмировал Гройсман.

Как сообщали новости "Сегодня", президент Владимир Зеленский 16 апреля едет в Париж. В связи с этим экс-премьер Арсений Яценюк указал на важный момент – главное, чтобы Макрон не умиротворял Путина.

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