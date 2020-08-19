Этническая украинка возглавила Министерство финансов Канады

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо во вторник, 18 августа, назначил Христю Фриланд, ранее возглавлявшую канадское Министерство иностранных дел, новым министром финансов, она также остается в должности заместителя премьер-министра. Об этом сообщает "Голос Америки".

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Издание отмечает, что Фриланд присягнула на должность во вторник, став таким образом первой женщиной-министром финансов Канады.

Фриланд уже успел поздравить министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Искренне поздравляю Христю Фриланд с назначением министром финансов Канады. Она стала первой в истории женщиной на этом посту. Убежден, что дальнейшее развитие торговли и экономических связей Украины и Канады поможет смягчить экономические последствия пандемии", – написал он в своем Twitter.

Предыдущий министр финансов Билл Морно подал в отставку в понедельник из-за недоразумений с премьером Трюдо. В частности, как сообщают СМИ, они имели разные взгляды на расходы, связанные с пандемией.

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Кроме того, в Канаде Христю Фриланд считают наиболее вероятной преемницей Трюдо как лидера Либеральной партии.

Фриланд – уроженка Канады украинского происхождения. Ее родители – мать Галина Хомяк, украинка по происхождению, и отец – канадец Дональд Фриланд, – были адвокатами. Фриланд училась в Адриатическом колледже объединенного мира, а также получила степень бакалавра в Гарварде и магистра в Оксфорде.

Напомним, в ноябре 2019 года Фриланд стала вице-премьером – министром межправительственных дел Канады, на этой должности она отвечает за кооперацию правительства с властями в провинциях.

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