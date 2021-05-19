Эстония поддержала вступление Украины в ЕС: Зеленский подписал заявление

Зеленский принял на Банковой премьера Эстонии Каю Каллас / Фото: president.gov.ua

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас после визита на Донбасс встретилась в Киеве с президентом Владимиром Зеленским. Они подписали Совместное заявление о поддержке вступления Украины в Евросоюз.

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Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

Первым делом он поблагодарил эстонского премьера за визит на Донбасс, в частности на КПВВ "Станица Луганская" и КПВВ "Счастье".

"Для меня важно, чтобы лидеры других стран приезжали и видели воочию ситуацию на Донбассе, видели наше отношение к гражданам, которые живут на подконтрольной украинским властями территории", – сказал Зеленский.

В свою очередь Кая Каллас поблагодарила Зеленского за теплый прием.

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"Украина всегда в сердце эстонского народа. И мы всегда максимально стараемся поддержать Украину на всех возможных площадках – это Европейский Союз, НАТО, ООН", – подчеркнула она.

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Зеленский проинформировал Каллас о стратегических целях Украины относительно вступления в ЕС и выразил благодарность Эстонии за традиционно активную поддержку в реализации этой амбициозной задачи.

Зеленский и Каллас подписывают заявление. Фото: president.gov.ua

По результатам переговоров президент Украины и премьер Эстонии подписали Совместное заявление по приоритетным направлениям двустороннего сотрудничества. В документе отдельно зафиксирована готовность Эстонии поддержать предстоящее вступление Украины в ЕС и помощь в достижении критериев членства.

Напомним, в марте Зеленский и президент Литвы Гитанас Науседа подписали декларацию о вступлении Украины в ЕС.

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