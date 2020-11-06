Українська
$ 28,36
33,58
  1. Новости политики

Есть три ключевых пункта: в ОПУ доступного объяснили решение Зеленского по КСУ

6 ноября, 12:58

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Президент не воюет за конкретные фамилии в суде или полномочия и не собирается назначать в КСУ «ручных» судей

Президент Владимир Зеленский своим намерением уволить судей Конституционного Суда не узурпирует власть в стране и не собирается назначать там "своих". Своей инициативой он показал, что Украина не будет откатываться в назад в своих европейских стремлениях, которые оказались под угрозой после скандального решения КСУ.

Реклама

Об этом советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк написал на своей странице в Facebook.

По его словам, президент не воюет за конкретные фамилии или полномочия, ничего не узурпирует и не собирается назначать в КСУ "ручных" судей.

"Все это – сплошь традиционные в таких случаях "сказки венского леса", которые с кошачьими жалобными глазами рассказывают нам вечные сказочники... Президент говорит о ценностях. О договоренностях. Об обязательных правилах. О том, что нельзя так нагло врать о европейском выборе и втихаря откатывать назад в сладкие жирные времена махровых воров...", – написал Подоляк.

В тренде
Новая драка нардепов в Раде попала на видео

Он объяснил, что президент своей жесткой реакцией на действия Конституционного Суда публично обозначает всего три ключевых пункта:

  • Во-первых, нельзя откатывать назад то, что оплачено уже обществом, то, что является следствием нового общественного договора. Именно поэтому он предлагает политико-правовое решение – обнулить тех, кто нагло обнулил общественный консенсус.
  • Во-вторых, все эти персонажи, которых назначили судьями вчерашний и позавчерашний экс-президенты, совсем не мораль и не совесть нации. Наоборот, это концентрированное зло, вобравшее в себя все классические пороки коррупционно-кумовской системы.
  • В-третьих, нельзя делать вид, что решения КСУ, которые бьют по фундаментальным ценностям, это что-то незначительное, что-то, что можно традиционно расторговать между своими в кулуарах.
Реклама

Напомним, 27 октября Конституционный Суд Украины по представлению группы народных депутатов признал незаконной уголовную статью о незаконном обогащении чиновников (366-1 Уголовного кодекса "Декларирование недостоверной информации") и необходимости электронного декларирования ими своих доходов. Судья КСУ объяснил, почему отменили наказание за недостоверное декларирование.

В свою очередь президент Владимир Зеленский объяснял, чем грозит Украине решение КСУ по е-декларированию. Он считает, что решение суда в первую очередь ударит по экономике и финансам Украины.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Скандал вокруг Конституционного Суда

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

КСУ Владимир Зеленский Конституционный суд Михаил Подоляк

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотретьУкраина
Алиев обратился к Пашиняну: Покажи свою смелость, признай Карабах
Алиев обратился к Пашиняну: Покажи свою смелость, признай КарабахДругие страны
"На работу надо, бл**ь, ходить, Коля". Видео, как Арахамия отчитал ТищенкоПолитика
Рада приняла бюджет-2021 в первом чтении
Рада приняла бюджет-2021 в первом чтенииЭкономика
В Раде подрались нардепы: Юрченко показал побитое лицо (видео)
В Раде подрались нардепы: Юрченко показал побитое лицо (видео)Политика
Кулеба озвучил официальную позицию Украины по выборам в США
Кулеба озвучил официальную позицию Украины по выборам в СШАПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять