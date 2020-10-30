Есть признаки конституционного переворота – глава КСУ о роспуске Суда

Глава Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий во время брифинга прокомментировал проект решения по роспуску КСУ.
"Сегодня появляется проект закона – за ночь его склепали – №4288 (О роспуске КСУ. – Ред.), который имеет признаки конституционного переворота в Украине. Я это ответственно заявляю, потому что это в нарушение 149 ст Конституции Украины", – заявил глава КС.
Также Александр Тупицкий во время оглашения речи иронизировал ситуацию и намекнул на незаконности такого решения. Он задал риторический вопрос о том, почему "просто указом не распустить суд" и "зачем привлекать парламент в такое неконституционное дело".
"Один человек взял на себя ответственность, потому что инициатива же президентская, и отменила указом решение КС. Так проще давать этому оценку. Результат одинаковый, но не надо подвязывать коллективную ответственность, по которой никто не отвечает", – добавил он.
Напомним, парламентский комитет по вопросам правовой политики на следующей неделе рассмотрит законопроект об увольнении судей Конституционного Суда Украины.
Также мы писали, что Конституционный Суд согласен с необходимостью декларирования доходов чиновниками, но в антикоррупционном законодательстве есть изъяны.
Все подробности в спецтеме Скандал вокруг Конституционного Суда
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