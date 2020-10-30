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Есть признаки конституционного переворота – глава КСУ о роспуске Суда

30 октября, 12:59

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Тупицкий заявил, что коллективной ответственности быть не должно

Глава Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий во время брифинга прокомментировал проект решения по роспуску КСУ.

"Сегодня появляется проект закона – за ночь его склепали – №4288 (О роспуске КСУ. – Ред.), который имеет признаки конституционного переворота в Украине. Я это ответственно заявляю, потому что это в нарушение 149 ст Конституции Украины", – заявил глава КС.

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Также Александр Тупицкий во время оглашения речи иронизировал ситуацию и намекнул на незаконности такого решения. Он задал риторический вопрос о том, почему "просто указом не распустить суд" и "зачем привлекать парламент в такое неконституционное дело".

"Один человек взял на себя ответственность, потому что инициатива же президентская, и отменила указом решение КС. Так проще давать этому оценку. Результат одинаковый, но не надо подвязывать коллективную ответственность, по которой никто не отвечает", – добавил он.

Напомним, парламентский комитет по вопросам правовой политики на следующей неделе рассмотрит законопроект об увольнении судей Конституционного Суда Украины.

Также мы писали, что Конституционный Суд согласен с необходимостью декларирования доходов чиновниками, но в антикоррупционном законодательстве есть изъяны.

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Все подробности в спецтеме Скандал вокруг Конституционного Суда

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