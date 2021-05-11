Есть основание опасаться – Квин об угрозе эскалации вокруг украинских границ со стороны РФ

В США наблюдают вооружение и силы, которые остаются вдоль украинских границ, есть основание опасаться следующей эскалации

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США наблюдают за ситуацией, которая возникла из-за эскалации вокруг украинских границ и в Крыму со стороны РФ, вместе с партнерами НАТО.

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Об этом заявила временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин на форуме "Украина 30. Безопасность страны".

"Российские регулярные части и поддерживаемые ею силы пытаются подорвать и забрать то, что Украина получила от Революции достоинства. Мы остаемся незыблемыми в нашей позиции: перед лицом российской агрессии мы поддерживаем Украину, мы защищаем украинский суверенитет, территориальную целостность вместе с нашими партнерами", – сказала Квин.

Кроме того, в США хотят, чтобы сотрудничество между странами в сфере безопасности и обороны росло.

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"Мы видим вооружение и силы, которые остаются вдоль украинских границ. Есть основание опасаться следующей эскалации", – сказала она.

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Так, Соединенные Штаты официально поддерживают вступление Украины в НАТО – администрация президента Джо Байдена хочет, чтобы двери Альянса оставались открытыми для всех желающих.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией