Есть ли угроза безвизу Украины с ЕС: посол сделал заявление

Пока реальных угроз для безвизового режима между Украиной и Евросоюзом нет, но Брюссель внимательно следит за ситуацией вокруг антикоррупционных органов. Об этом заявил посол ЕС Матти Маасикас, передает "РБК-Украина"

Реклама

Так дипломат прокомментировал заявление депутата от Европарламента Виолы фон Крамон о том, что последние решения Верховной Рады ставят под угрозу безвизовый режим.

"Иногда подобные заявления помогают сосредоточить внимание, и в этом их ценность. Но оценивать ситуацию и принимать решения должна Еврокомиссия. Заявления отдельных членов Европейского парламента имеют вес, но решение за Еврокомиссией", – сказал он.

Посол напомнил, что был четкий перечень условий для безвизовых поездок.

Читайте также: Безвизу ничего не угрожает: ЕС успокоил Украину

В тренде Очередной депутат подхватил коронавирус: в Раде назвали имя

Реклама

"Безвиз – это не только о пересечении границ, это и о доверии. Он включает в себя и институциональные вещи тоже. И мы обеспокоены некоторыми событиями вокруг антикоррупционной архитектуры", - сказал он.

Напомним, ранее евродепутат Виола фон Крамон раскритиковал решение Рады о составе конкурсной комиссии, которая будет отбирать кандидатов на должность главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Также сообщалось, что в ЕС обеспокоены ситуацией вокруг Национального антикоррупционного бюро. Как известно Конституционный суд признал неконституционным указ президента о назначении Артема Сытника директором НАБУ.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама