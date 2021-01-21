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ЕСПЧ вынес решение по делам Майдана: что решил суд

21 января, 13:32

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

38 активистов, пострадавших на Майдане в 2013-14 годах, выиграли суд у государства

Пока в Украине продолжают расследовать преступления против активистов во время Революции Достоинства, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял решение по делам Майдана. Он признал нарушения прав человека в отношении майдановцев властями Украины конца 2013-начала 2014 годов.

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Суд рассмотрел дела "Шморгунов и другие против Украины", "Луценко и Вербицкий против Украины", "Кадура и Смалий против Украины", "Дубовцев и другие против Украины", "Воронцов и другие против Украины" – всего 38 истцов – и признал нарушение ряда статей Конвенции по правам человека.

Эти дела касаются, в частности, силовых разгонов активистов, задержаний, арестов, похищений, ненадлежащего обращения. Истцы пострадали от действий силовиков или титушек, которых "нанимало" государство.

Суд признал, что:

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  • силовики были мобилизованы для разгона протестующих, что приводило к столкновениям;
  • были привлечены негосударственные агенты (титушки), обвиняемые в многочисленных нападениях на протестующих, их похищениях и убийствах;
  • применение чрезмерной и иногда грубой силы к протестующим Майдана нарушило изначально мирный характер протестов и привело к эскалации насилия;
  • суд не нашел подтверждений, что протестующие планировали немирные действия во время протеста;
  • была целенаправленная стратегия органов власти помешать и прекратить протесты, проведение которых изначально носило мирный характер, с быстрым применением чрезмерной силы, что и привело к эскалации насилия.

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Напомним, в период 18-20 февраля 2014 года в центре Киева погибли около ста человек, несколько десятков людей пропали без вести, более тысячи получили ранения, а сотни были арестованы и подверглись пыткам. В начале марта 2020 года суд разрешил арест главы СБУ и командующего Внутренними войсками времен Януковича. Бывшие чиновники объявлены в розыск и предположительно скрываются в России.

Видео: Офис генпрокурора

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Майдан еспч революция достоинства

Источник: Сегодня

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