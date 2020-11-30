В дело добавлен иск о принудительном вывозе учащихся и студентов с оккупированного Донбасса в Россию

Европейский суд по правам человека объединил дело Украины против России с иском Нидерландов против Москвы из-за катастрофы Boeing 777, выполнявшего рейс MH17 и еще одним украинско-российским делом.

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Об этом заместитель министра юстиции Украины и уполномоченный по вопросам ЕСПЧ Иван Лищина сообщает на своей странице в Facebook.

Чиновник рассказал, что к делу присоединили иск Украины против Москвы из-за принудительного вывоза учащихся и студентов с оккупированной территории Донецкой и Луганской областей в Россию в начале войны.

По его словам, для Украины тут есть плюсы и минусы. Плюсы в том, что в голландском деле больше материалов по уголовному делу по MH17, которые Киеву в свое время не дали, ссылаясь на тайну следствия. Теперь эти материалы будут и в нашем деле. Во-вторых, присоединение второго заявителя к делу усиливает его контекст: нарушение прав человека со стороны РФ в ходе вторжения на суверенную украинскую территорию.

В тренде ЕСПЧ объединил иски Украины и Нидерландов к России: в чем выгода Киева в деле MH17

Из минусов – это может несколько затянуть рассмотрение дела, поскольку на сегодня голландское заявление еще даже не коммуницировано РФ.

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Напомним, суд в Нидерландах отказался рассматривать "альтернативные" версии крушения MH17 на Донбассе. Это означает, что рассматриваться будет только вопрос роли российского ЗРК "Бук" в крушении малайзийского авиалайнера.

Также напомним, уже исполнилось шесть лет с момента крушения, жертвами которого стали 298 человек. Все это время Международная следственная группа из представителей Нидерландов, Малайзии, Австралии, Бельгии и Украины собирала доказательства, а год назад прокуратура Нидерландов объявила о подозрении четырем лицам. Им грозит от 30 лет заключения до пожизненного.

Видео: Facebook

Все подробности в спецтеме Суд по делу MH17

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