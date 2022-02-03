Политика
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 🇹🇷 Эрдоган в Киеве 📲 Технологии, меняющие жизнь ⛔ ДТП с Трухиным
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости политики

Если Путин начнет ядерную войну, Россию уничтожат за 5 минут

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
3 февраля, 11:07
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Каждый тезис президента РФ содержит в себе лживый компонент, считает эксперт Джердж
Президент РФ Владимир Путин. Фото: коллаж "Сегодня"
Президент РФ Владимир Путин. Фото: коллаж "Сегодня"

Кандидат политических наук, председатель Общественной лиги Украина – НАТО Сергей Джердж считает, что если президент РФ Владимир Путин начнет ядерную войну, то Россия не справится с ракетами НАТО.

Об этом он сказал в эфире телеканала Украина 24.

Реклама

По словам эксперта, нашему государству нужно развивать собственную армию.

"В Украине есть своя армия, свои ракеты, мы можем развивать эту технологию и это не будет подпадать под какие-либо договоры, потому что речь не идет о том, что Соединенные Штаты разместят у нас когда-то какие-то ракеты. Об этом даже никто не говорил. Это не планировалось. И Украина, если и будет членом НАТО, этого, возможно, и не нужно делать, потому что мы можем сами как бы наращивать соответствующий потенциал", – сказал Джердж.

Также он назвал выдумками информацию о том, что ракеты Путина долетят до Киева за 5-7 минут.

Реклама

"Это все выдумки путинские о подлетном времени 5-7 минут. С одной стороны, с Балты такое же расстояние до Москвы, с другой стороны, если начнется ядерная война и, например, Россия ее спровоцирует, то ее противоракетная оборона не справится с этим массивом ракет с ядерными зарядами, которые могут лететь на Российскую Федерацию и уничтожить эту страну. И тогда прилетит через 5 минут или через 15 минут – нет никакого значения. Поэтому это абсолютная такая игра в ничто, которую ведет Путин, каждый его тезис содержит под собой какой лживый компонент или базирующийся на неправильной информации", – подытожил Джердж.

Сергей Джердж. Фото: скриншот
Сергей Джердж. Фото: скриншот

Киев могут накрыть 300 ракет

Генерал-лейтенант Игорь Романенко, занимавшийся темой ПВО в руководстве Воздушных сил и Генерального штаба ВСУ (2006-2010), рассказал, что сейчас Российская Федерация держит бригаду ракетных комплексов "Искандер" недалеко от украинских границ. Они поставлены и выдвинуты так, чтобы иметь возможность накрыть Киев.

Реклама

По словам генерала, бригада может дать залп одномоментный 300 ракетами – на столицу и другие важные объекты.

"Искандеры" РФ. Фото: из открытых источников
"Искандеры" РФ. Фото: из открытых источников

Путин пригрозил НАТО из-за ракет в Украине

Президента РФ Владимира Путина беспокоят системы противоракетной обороны США, которые размещены в Европе. Хозяин Кремля заявил, что если ракетные комплексы США и НАТО появятся в Украине, то их подлетное время до Москвы сократится до 7-10 минут, а гиперзвукового оружия – до 5.

"Для нас это серьезнейший вызов", – сказал Путин.

Российский лидер также пригрозил НАТО, что в случае продолжения "явно агрессивной линии западных коллег" Москва будет принимать "адекватные ответные военно-технические меры".

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru / Фото: kremlin.ru

Ядерное оружие могут разместить в Беларуси

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль рассматривает самые разные варианты возможных ответных шагов в случае размещения вооружений НАТО у границ России. Не исключается вариант размещения ядерного оружия в Беларуси.

Ядерное оружие. Фото: facebook.com/rvsn.press
Ядерное оружие. Фото: facebook.com/rvsn.press

Польский лидер Анджей Дуда отметил, что если это оружие попадет в Беларусь и ракеты будут направлены в сторону НАТО, то это будет еще одна демонстрация агрессии. Он отметил, что в Калининграде Россия продолжает наращивать количество ракет.

Анджей Дуда. Фото: скриншот
Анджей Дуда. Фото: скриншот

Читайте другие новости "Сегодня":

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Политика
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Прямая трансляция ukraine24
ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Достижения, которые вдохновляют
Почувствуй вкус успеха
Власть
Визит Зеленского к Байдену в Вашингтон
Подробнее
Doodle Сегодня
3 февраля. Леон Фуко. Ровно 171 год назад в Парижской обсерватории французский физик и астроном Жак Бернар Леон Фуко провел и подробно описал эксперимент с маятником, наглядно продемонстрировав эффект отклонения из-за вращения Земли...
История дня - за минуту
Комаровский в теме
Какой тест на СOVID-19 самый надежный
Мнение Комаровского
Читать статью
АКТУАЛОЧКА
Собираешься на пикник?
Где лучше покупать продукты
Хочу знать
Кейт Уинслет для LA Times
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Спецпроект
Календарь лайфхаков на лето
Август
Лайфхаки по календарю
Для родителей
Аптечка малыша в отпуск и дома
Собрать
Грядущие события в сферах музыки и кино

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Благоприятные и опасные дни в августе
Лунный календарь на август
Что нужно делать

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Политика
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять