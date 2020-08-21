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Если подтвердится "российский след" в отравлении Навального, США будут учитывать это в сотрудничестве в будущем

21 августа, 05:11

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

В США Навального считают очень смелым человеком

В Соединенных Штатах Америки встревожены сообщениями о возможном отравлении российского политика Алексея Навального, если они подтвердятся, то это может повлиять на отношения между США и Россией, заявил советник американского президента по нацбезопасности Роберт О’Брайен.

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"Это чрезвычайно тревожно, и, если за всем этим стоят русские ... это мы собираемся учитывать, определяясь, как мы будем иметь дело с русскими в будущем", – сказал он в эфире телеканала Fox News.

Чиновник, характеризуя Навального, назвал его "очень смелым человеком".

"Он очень смелый политик, и наши мысли и наши молитвы с ним и его семьей", – добавил он.

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Напомним, что Алексею Навальному стало резко плохо прямо на борту пассажирского лайнера во время перелета из Томска в Москву 20 августа. По этой причине самолет совершил экстренную посадку в Омске, где его госпитализировали.

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В то же время, видео из аэропорта Томска опровергает версию, что ему могли что-то подмешать в чай – стакан с напитком он брал не сам, ему его дал помощник.

Все подробности в спецтеме Отравление Алексея Навального

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Россия США отравление Алексей Навальный

Источник: Интерфакс

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