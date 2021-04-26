Если никто не сделает выводов из трагедии на ЧАЭС, ужасное колесо истории вновь начнет вертеться – Яценюк

Яценюк в годовщину Чернобыльской катастрофы побывал в Припяти у легендарного колеса обозрения и встретился с ликвидаторами аварии на ЧАЭС

Выводы из прошлого показывают, что человек, его жизнь и здоровье – наивысшая ценность, и именно за это должен бороться каждый из нас. Сейчас это особенно важно, ведь перед человечеством встали новые вызовы пандемии, техногенных катастроф, войн, агрессии.

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Об этом заявил отметил Арсений Яценюк, председатель Киевского форума по безопасности, премьер-министр Украины 2014-2016 годов под время онлайн дискуссии КБФ, посвященной 35-й годовщине Чернобыльской катастрофы.

Арсений Яценюк включился в дискуссию из Припяти, от известного колеса обозрения. 35 лет назад здесь кипела жизнь, подчеркнул он: "Но здесь история остановилась. Это история трагедии, драмы, потери человеческих жизней, это история диктаторского режима, который врал своему народу. Но это и история героизма. Героизм не остановишь ничем".

Сейчас, после 35 лет, нам нужно сделать выводы, подчеркнул Арсений Яценюк: "Если человечество не сделает выводы из трагедии на Чернобыльской станции, то это ужасное колесо истории может снова начать крутиться. С теми же драмами и с теми же трагедиями".

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"Сейчас мы стоим перед новыми вызовами. Вызовами пандемии, техногенных катастроф, войн, агрессии. И так же нам нужен героизм в борьбе за жизнь человека. Выводы из прошлого заставляют нас осознать, что человек, его жизнь и здоровье – наивысшая ценность, и именно за это каждый из нас должен бороться", – подчеркнул он.

"Выводы из прошлого говорят, что человек заслуживает чистой окружающей среды, чистой воды, чистой жизни. Он заслуживает власти с чистыми помыслами и действиями. Выводы из прошлого говорят о том, что диктаторские режимы презирают своих граждан", – подчеркнул Арсений Яценюк.

После Чернобыльской катастрофы, напомнил он, весь мир знал, что в Украине, которая тогда была еще в Советском Союзе, трагедия. В то же время советский режим, наследницей которого является сегодняшняя Россия, "молчал, умалчивал, лгал": "Им было все равно, сколько человеческих жизней будет потеряно".

"Сотни тысяч людей из Припяти покинули свои дома. Тысячи людей умерли. Десятки тысяч людей заболели. И героизм тех, кто боролся за их жизнь, заслуживает самого высокого уважения", – сказал глава КБФ.

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Арсений Яценюк подчеркнул, что для Украины сейчас важно осознать необходимость безопасной энергетики:

"Нужно осознать, что нам нужна безопасная окружающая среду. Фонды, которые финансирует государство, должны идти именно на борьбу с пандемиями, на чистую экологию, качественную медицину и лучшую украинскую науку. Это должен быть достойный ответ на то, каким образом Украина и человечество будут бороться с новыми пандемиями, техногенными катастрофами и новыми вызовами для человечества".

"И нам нужна честная, достойная, прозрачная и эффективная власть, которая будет защищать своих граждан", - добавил он.

Арсений Яценюк сообщил, что в Припяти у него была возможность встретиться с ликвидаторами аварии на ЧАЭС: "В их лице хочу поблагодарить всех ликвидаторов, которые 35 лет назад стали на защиту жизни людей". Он также поблагодарил всех военнослужащих, которые сегодня стоят на защите Украины и каждого украинского, а также украинским медикам, которые сегодня на защите жизни украинский от ужасной пандемии.

Накануне Пасхи, праздника возрождения, Арсений Яценюк подчеркнул: "Украина также возрождается. Все в наших силах".

Киевский форум по безопасности – главный международный форум Украины по проблемам войны и мира, украинской и глобальной безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году.

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Смотрите полную версию онлайн-дискуссии, посвященной 35-й годовщине Чернобыльской катастрофы, сегодня в 23:05 на телеканале "Украина 24".

Кроме того, предлагаем посетить первый виртуальный гид по Чернобыльской зоне отчуждения от "Сегодня".

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