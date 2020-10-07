Українська
$ 28,36
33,48
  1. Новости политики

Еще одна страна поддержит санкции против России по делу Навального

7 октября, 22:04

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Глава МИД Нидерландов Стеф Блок указал на недопустимость применения химоружия

Нидерланды тоже выступят в поддержку санкций против России в связи с отравлением оппозиционера Алексея Навального, в крови которого эксперты Организации по запрещению химического оружия обнаружили следы отравляющих веществ.

Реклама

Заявление в Twitter сделал глава МИД королевства Стеф Блок.

"Мы разделяем вывод Германии и Франции, что не существует другого правдоподобного объяснения отравления Навального, кроме вмешательства и ответственности России. На следующем [заседании] Европейского совета мы поддержим призыв к санкциям", – написал Блок и указал на недопустимость использования химоружия.

Сайт "Сегодня" сообщал, что Россия обвинила Германию и Францию в нежелании сотрудничать, угрозах и шантаже в ее адрес из-за их предложения ввести санкции в связи с отравлением Навального.

Также сообщалось, что Берлин и Париж намерены направить партнерам по Евросоюзу предложения по дополнительным индивидуальным санкциям из-за отравления Навального.

Реклама

Напомним, что власти России всячески отрицают участие в инциденте с Навальным, обвиняя оппозиционера в том, что он шпион, а вся история с его отравлением была придумана Западом:

Все подробности в спецтеме Отравление Алексея Навального

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Нидерланды отравление санкции против России Алексей Навальный закон Навального

Источники: Сегодня , ТАСС

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Азербайджан обратился к Раде из-за слов Кивы о
Азербайджан обратился к Раде из-за слов Кивы о "войне Армении с Турцией"Политика
"Ситуация близка к катастрофической": Яценюк обратился к властиПолитика
Зеленский продал свой дом: где сейчас живет президент
Зеленский продал свой дом: где сейчас живет президентПолитика
Зеленский наградил посмертно погибших в катастрофе Ан-26
Зеленский наградил посмертно погибших в катастрофе Ан-26Политика
Зеленский встретился с принцем Уильямом и герцогиней Кейт Миддлтон (фото)
Зеленский встретился с принцем Уильямом и герцогиней Кейт Миддлтон (фото)Политика
Порошенко стало хуже: супруга сообщила подробности
Порошенко стало хуже: супруга сообщила подробностиПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять