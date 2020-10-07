Еще одна страна поддержит санкции против России по делу Навального

Нидерланды тоже выступят в поддержку санкций против России в связи с отравлением оппозиционера Алексея Навального, в крови которого эксперты Организации по запрещению химического оружия обнаружили следы отравляющих веществ.

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Заявление в Twitter сделал глава МИД королевства Стеф Блок.

"Мы разделяем вывод Германии и Франции, что не существует другого правдоподобного объяснения отравления Навального, кроме вмешательства и ответственности России. На следующем [заседании] Европейского совета мы поддержим призыв к санкциям", – написал Блок и указал на недопустимость использования химоружия.

Сайт "Сегодня" сообщал, что Россия обвинила Германию и Францию в нежелании сотрудничать, угрозах и шантаже в ее адрес из-за их предложения ввести санкции в связи с отравлением Навального.

Также сообщалось, что Берлин и Париж намерены направить партнерам по Евросоюзу предложения по дополнительным индивидуальным санкциям из-за отравления Навального.

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Напомним, что власти России всячески отрицают участие в инциденте с Навальным, обвиняя оппозиционера в том, что он шпион, а вся история с его отравлением была придумана Западом:

Все подробности в спецтеме Отравление Алексея Навального

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