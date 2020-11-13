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Еще одна страна Евросоюза присоединится к "Крымской платформе"

13 ноября, 21:12

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Эстония назвала себя преданным сторонником международного порядка, основанного на правилах

Таллинн также намерен присоединиться к участию в "Крымской платформе", инициированной Украиной и призванной добиваться деоккупации полустрова.

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Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел страны в Twitter.

"Как преданный сторонник международного порядка, основанного на правилах, Эстония стремится принять участие в "Крымской платформе", инициированной Украиной", – говорится в заявлении внешнеполитического ведомства этого балтийского государства.

В Киеве уже отреагировали на решение Таллинна.

"Благодарны нашим эстонским партнерам за поддержку инициативы "Крымской платформы", – написал МИД Украины на официальной странице в Twitter.

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А замминистра иностранных дел Эмине Джапарова добавила, что мы благодарны за постоянную поддержку территориальной целостности Украины и инициативы "Крымской платформы" и ожидаем активного участия в ней стран-членов ЕС и организаций, поскольку готовим саммит на следующий год.

7 ноября посол Словакии Марек Шафин также выразил заинтересованность страны участвовать в создании "Крымской платформы".

Ранее сообщалось, что глава МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что "Крымская платформа" состоится в мае 2021 года.

Также напомним, что Соединенные Штаты готовы к сотрудничеству над созданием "Крымской платформы", о чем сообщила временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин.

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Эстония Крым оккупация Крыма деоккупация Крымская платформа

Источник: Сегодня

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