Еще один провал: Додону не удалось обжаловать в суде результаты выборов

Игорь Додон. Фото: facebook.com/dodon.igor1

Президент Молдовы Игорь Додон, проигравший выборы проевропейской кандидатке Майе Санду, подал в суд три жалобы по поводу выборов.

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Об этом сообщает издание ZDG.

Все три жалобы были признаны Апелляционным судом Кишинева неприемлемыми:

Первая касалась вмешательства в избирательную кампанию президента Румынии Клауса Иоганнеса, премьера Румынии Людовика Орбана и председателя Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Вторая гласила о препятствованию доступа на избирательные участки граждан Молдовы, проживающих на левом берегу Днестра.

Третья касалась организованного подвоза избирателей на участки во время второго тура выборов и подкупа избирателей.

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Вторую и третью жалобы действующий президент Молдовы мотивировал тем, что 15 ноября, во втором туре президентских выборов, в медиапространстве появились видеоматериалы, свидетельствующие о нарушении действующего законодательства.

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Адвокаты Игоря Додона ссылаются на телеграм-канал "Люстрация " и на то, что в видеоматериалах можно увидеть централизованное перевозки избирателей и их подкуп 700 "приднестровскими рублями", что эквивалентно 750 молдавским леям.

В качестве доказательств адвокаты Додона представили фейковые видео об организованном подвозе избирателей на участки в Вероне, а также о подкупе в пользу Майи Санду в Лондоне. Судьи отклонили их, однако дальнейшее обжалование выборов возможно в Верховном суде.

Ранее мы писали, что с Молдовой под руководством новоизбранного президента Майи Санду Украине станет проще продвигаться по пути к вступлению в Евросоюз. Но что будет в плане безопасности? Ведь влияние России в соседней стране, с учетом Приднестровья и контингента "миротворцев" РФ, – огромно.

Как проходили выборы в Молдове, смотрите в сюжете:

Видео: Сегодня

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