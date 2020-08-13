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  1. Новости политики

Еще один нардеп подхватил коронавирус

13 августа, 01:48

Елена Вус Елена Вус

12 августа тест ПЦР дал положительный результат

У народного депутата от "Слуги народа" Романа Грищука обнаружен коронавирус. Он заразился вместе со своей супругой Анной Гресь.

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"Беда не приходит одна. С ночи у меня была температура 37,7 и ломота в теле. Утром сделали тест ПЦР. Два положительных. У нас с Грищук Рома COVID", – написала она в своем Facebook.

Сам нардеп рассказал о самочувствии в соцсети и отметил, что с маленьким сыном, которого воспитывает пара, все хорошо.

"Когда ты стал цифрой по статистике заболеваний COVID-19. У нас с женой положительные тесты. Постоянные антирекорды по количеству заболевших перестали пугать; средства личной гигиены, социальная дистанция, самоизоляция – все больше просто слова из плакатов, а не реальные методы защиты. Не будьте легкомысленны, не повторяйте чужих ошибок. P.S. Самочувствие более-менее нормальное, с Тимом все хорошо",написал он.

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Ранее у депутата от "Слуги народа", главы Комитета Верховной Рады по финансовой, налоговой и таможенной политике Даниила Гетманцева обнаружили коронавирус. Он пополнил список нардепов, которые перенесли инфекцию ранее.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Верховная Рада нардеп коронавирус слуга народа Роман Грищук COVID-19
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