Еще один депутат Рады заразился коронавирусом

Внефракционный народный депутат Дмитрий Шпенов заявил, что заразился коронавирусом и сейчас у него двухсторонняя пневмония.

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Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Он пообещал помочь тем людям, с которыми контактировал.

"Уважаемые друзья! Сдал тест на COVID-19. Результат положительный. КТ (компьютерная томография) показала двухстороннюю пневмонию. За последние две недели контактировал с массой людей. Дай Бог, что бы у всех со здоровьем был порядок. Если кому-то из тех, с кем я контактировал, нужна моя помощь в сдаче тестов, – готов помочь", – написал депутат.

Отметим, что по состоянию на утро 13 сентября, количество больных COVID-19 увеличилось на 2 476 и всего их с начала эпидемии уже 154 335. Также за вчерашний день умерли 30 украинцев (3 178 с начала эпидемии). При этом выздоровели 547 человек (всего 68 893).

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Как сообщали новости "Сегодня", под конец августа стало известно, что Юлия Тимошенко заразилась коронавирусом. Она была в тяжелом состоянии с температурой 39 градусов. Также из-за тяжелого состояния ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и прописали интенсивный курс терапии, согласно протоколу лечения COVID-19. Позже сама Тимошенко рассказывала о своем самочувствии. По ее словам, почти две недели борьбы с тяжелой болезнью меняют ощущение реальности. 11 сентября стало известно, что политик поборола вирус, у нее все еще остается воспаление легких, но лечение идет успешно.

Смотрите заявления министра здравоохранения Максима Степанова относительно эпидемии в Украине:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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