Еще есть шанс: Зеленский поддержал украинских футболистов после поражения на Евро-2020

Президент отметил, что сегодняшняя игра между национальными сборными Украины и Австрии держала в напряжении до последней минуты

Владимир Зеленский прокомментировал матч Украина - Австрия на Евро-2020 / коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал украинскую национальную сборную по футболу после поражения в матче с Австрией. Глава государства не сомневается, что у украинцев "еще есть шанс".

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Об этом он написал в официальном аккаунте в Instagram.

Зеленский отметил, что сегодняшняя игра между национальными сборными Украины и Австрии держала в напряжении до последней минуты.

"Игра. Непростая, эмоциональная, изнурительная. Игра, которая держала всех нас в напряжении с первой до последней минуты. Да, не все удалось. Но у нас точно еще есть шанс", – уверен президент.

Он добавил, что верит в нашу сборную и продолжает ее поддерживать.

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"Только вперед! Слава Украине!" - подытожил Зеленский.

Отметим, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко причиной неудачи в матче со сборной Австрии, которая отбросила нашу сборную на третье место в группе, считает то, что украинцам "было физически тяжело".

Ранее Владимир Зеленский прокомментировал матч сборной Украины со сборной Нидерландов, когда украинские футболисты также проиграли. Он отметил, что украинцы показали очень сильную игру и впереди их еще ждет победа.

Все подробности в спецтеме Встреча Зеленского и Байдена в Белом Доме: что известно