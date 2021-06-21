Українська
$ 27,17
32,44
  1. Новости политики

Еще есть шанс: Зеленский поддержал украинских футболистов после поражения на Евро-2020

21 июня 2021 22:03

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Президент отметил, что сегодняшняя игра между национальными сборными Украины и Австрии держала в напряжении до последней минуты

Владимир Зеленский прокомментировал матч Украина - Австрия на Евро-2020 / коллаж "Сегодня"

Владимир Зеленский прокомментировал матч Украина - Австрия на Евро-2020 / коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал украинскую национальную сборную по футболу после поражения в матче с Австрией. Глава государства не сомневается, что у украинцев "еще есть шанс".

Реклама

Об этом он написал в официальном аккаунте в Instagram.

Зеленский отметил, что сегодняшняя игра между национальными сборными Украины и Австрии держала в напряжении до последней минуты.

"Игра. Непростая, эмоциональная, изнурительная. Игра, которая держала всех нас в напряжении с первой до последней минуты. Да, не все удалось. Но у нас точно еще есть шанс", – уверен президент.

Он добавил, что верит в нашу сборную и продолжает ее поддерживать.

Не пропусти!
Россия – Дания: видео гола и обзор матча Евро-2020
20-летний Миккель Дамсгор забил России
Реклама

"Только вперед! Слава Украине!" - подытожил Зеленский.

Отметим, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко причиной неудачи в матче со сборной Австрии, которая отбросила нашу сборную на третье место в группе, считает то, что украинцам "было физически тяжело".

Ранее Владимир Зеленский прокомментировал матч сборной Украины со сборной Нидерландов, когда украинские футболисты также проиграли. Он отметил, что украинцы показали очень сильную игру и впереди их еще ждет победа.

Все подробности в спецтеме Встреча Зеленского и Байдена в Белом Доме: что известно

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Глядя ему в глаза, произнес присягу:
Глядя ему в глаза, произнес присягу: "Слуга народа" Вирастюк рассказал, как отнесся к крикам "ганьба"Власть
Некоторым депутатам я бы не доверял – Вирастюк о
Некоторым депутатам я бы не доверял – Вирастюк о "Слуге народа"Власть
Фото дня. Зеленский трогательно поздравил своего отца
Фото дня. Зеленский трогательно поздравил своего отцаВласть
НАТО ничего не сделало для членства Украины в Альянсе – Кулеба
НАТО ничего не сделало для членства Украины в Альянсе – КулебаВласть
Взрыв в многоэтажке: Зеленский выразил соболезнования и поручил установить причины
Взрыв в многоэтажке: Зеленский выразил соболезнования и поручил установить причиныВласть
Сын Олега Ляшко сделал свои первые шаги – трогательное видео
Сын Олега Ляшко сделал свои первые шаги – трогательное видеоВласть

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять