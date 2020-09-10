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ЕС принял решение по "крымским" санкциям против России

10 сентября, 18:02

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Европа продолжает поддерживать Украину в противостоянии российской агрессии жесткими мерами

Европейский Союз на полгода продлил санкции против России, которые были введены за аннексию украинского Крыма.

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Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

"Сегодня Совет ЕС постановил продлить санкции в отношении лиц и организаций, которые продолжают подрывать или угрожать территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, еще на 6 месяцев, до 15 марта 2021 года", – говорится в сообщении.

Данные санкции предусматривают как ограничения на поездки, так и замораживание активов, и следующие полгода будут действовать против 175 лиц и 44 компаний.

Официально решение о продлении санкций вступит в силу после опубликования 11 сентября в официальном журнале ЕС.

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Отметим, что всего ЕС применил четыре вида санкций в отношении России начиная с 2014 года. Кроме "крымских", действуют индивидуальные санкции за действия, подрывающие территориальную целостность Украины или угрожающие ей, также существует так называемый украинский список, в котором находятся бывшие высокопоставленные украинские чиновники времен экс-президента Виктора Януковича, меры против которых были применены за злоупотребление с государственными фондами.

Четвертый пакет – это экономические санкции для России, введенные в июле и усиленные в сентябре 2014 года, впоследствии они были связаны с выполнением Минских договоренностей.

Как сообщалось, 4 сентября правительство России расширило список лиц, в отношении которых вводят специальные экономические санкции. Теперь под них, среди прочих, попал пятый президент (2014-2019) Украины Петр Порошенко, украинский певец и бывший нардеп Святослав Вакарчук, его бывшая коллега, депутат из "Голоса" Соломия Бобровская. Также в список попали внефракционный депутат Виктория Гриб, член "Батькивщины" Михаил Волынец.

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Россия ЕС санкции

Источник: Сегодня

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