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ЕС отреагировал на срыв перемирия на Донбассе и обратился к России

6 ноября, 11:33

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Европу приятно удивляет сдержанность Украины на фоне постоянных провокаций РФ

В Европейском Союзе приветствуют самое продолжительное перемирие на Донбассе за время войны, но призывают Россию угомонить боевиков, которые регулярно срывают режим тишины. Украинским военным даже пришлось открыть огонь в ответ.

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Об этом говорится в заявлении Евросоюза, обнародованном на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене 6 ноября, сообщает "Укринформ".

Европейцы приветствовуют сдержанность Украины на фоне постоянных провокаций поддерживаемых Россией боевиков.

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"Эти три месяца относительного спокойствия в зоне конфликта с момента введения в действие режима прекращения огня оказали существенное положительное влияние на жизнь гражданских лиц. Это особенно приветствуется в контексте обострения пандемической ситуации в регионе. Однако мы глубоко обеспокоены нарушением режима прекращения огня и новыми погибшими и ранеными среди украинских военных на прошлой неделе в результате обстрелов со стороны поддерживаемых Россией вооруженных формирований. Мы призываем Россию проявить такое же конструктивное отношение в рамках ТКГ с целью восстановления конструктивного обсуждения политических вопросов", – заявили в Евросоюзе.

А тем временем Украина продолжает продвигать инициативы по урегулированию конфликта. Так, 5 ноября украинская сторона в Трехсторонней контактной группе представила План действий по Донбассу, который предполагает окончание войны уже в начале следующего года.

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Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Россия Донбасс ЕС перемирие
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