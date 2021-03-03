Українська
$ 27,93
33,6
  1. Новости политики

ЕС не восстановит отношения с РФ до деоккупации Крыма и Донбасса – Зеленский

3 марта, 12:53

Виталий Семченко Виталий Семченко

Президент верит, что Евросоюз даст мощный сигнал осуждения российской агрессии

Евросоюз не восстановит прежние бизнес-отношения с Россией до восстановления территориальной целостности Украины.

Реклама

Таким мнением поделился президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга.

Глава государства ожидает, что в конце марта Евросоюз даст мощный сигнал осуждения российской агрессии против Украины.

В тренде
Зеленский изменил аппарат СНБО – подробности

"Я надеюсь, что по итогам заседания Европейского совета в конце марта будет предоставлено мощный сигнал по осуждению Российской агрессии против Украины. Я не верю в возвращение к business as usual (бизнес как обычно – Ред.) в отношениях между ЕС и РФ без восстановления территориальной целостности нашего государства", – сказал Зеленский.

Напомним, ранее президент заявил, что пока ЕС и США не будут смягчать свою позицию по вопросу газопровода "Северный поток – 2", Украина будет в безопасности. Ведь запуск этого проекта нанесет по стране дополнительный мощный удар после оккупации Крыма и части Донбасса.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия ЕС Владимир Зеленский оккупация Крыма
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Зеленский вакцинировался от COVID-19: фото с Донбасса
Зеленский вакцинировался от COVID-19: фото с ДонбассаВласть
Разумков срочно ушел в отпуск из-за горя в семье
Разумков срочно ушел в отпуск из-за горя в семьеВласть
Авария с участием Дубинского: полиция открыла дело
Авария с участием Дубинского: полиция открыла делоВласть
Партию
Партию "Слуга народа" лишили финансирования: в НАПК назвали причинуВласть
Аваков о войне России и Украины:
Аваков о войне России и Украины: "Это будет катастрофа и для них"Власть
"Уровень антител очень низкий": Зеленский рассказал о своей вакцинацииВласть

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять